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203
59 минут назад
3

В Липецкой области до +29

27 июля Липецкая область будет находиться в зоне малоподвижного атмосферного фронта – пройдут кратковременные грозовые дожди. 28 и 29 июля регион будет находиться в гребне антициклона, осадки маловероятны

Среднесуточные температуры воздуха составят 20-22 градуса тепла, что около нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +13 до +18 градусов, днем – от +24 до +29.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +14 до +16 градусов, днем – от +26 до +28 градусов.

День 27 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +39. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году – 7 градусов тепла.
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Светлена
15 минут назад
А мне 75 градусов подходят!!!!!!
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Алкан лтз
18 минут назад
Что за слово гребне
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Костья
49 минут назад
А мне больше 40 градусов подходит.
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