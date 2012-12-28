В Липецкой области до +29

27 июля Липецкая область будет находиться в зоне малоподвижного атмосферного фронта – пройдут кратковременные грозовые дожди. 28 и 29 июля регион будет находиться в гребне антициклона, осадки маловероятны

Среднесуточные температуры воздуха составят 20-22 градуса тепла, что около нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +13 до +18 градусов, днем – от +24 до +29.В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +14 до +16 градусов, днем – от +26 до +28 градусов.День 27 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +39. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году – 7 градусов тепла.