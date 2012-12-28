«Вендетта» опального форварда

После игры главный тренер липчан Дмитрий Бугаков решил «зачехлить» всех кандидатов в команду кроме одного.

По настоянию тамбовчан встреча прошла в закрытом режиме: без зрителей, без видеотрансляции и т.д. И всё-таки главного Тамбов утаить не смог – имени своего самого известного новичка, которым оказался 24-летний липецкий нападающий Илья Глебов.











Впрочем, те липецкие болельщики, которым очень-очень хотелось попасть на футбол, сумели просочиться на стадион





За плечами нападающего 81 матч за «Металлург», 18 голов и 5 результативных передач. А в этом году Глебов пал жертвой обстоятельств. Заявка «Металлурга» из-за долгов перед РФС была ограничена всего 18-ю футболистами; пока тренеры мучились с выбором, Илья получил травму и в укороченный список не попал. В итоге – пропустил полгода, а летом решил не ждать и отправился на смотрины в Тамбов. Впервые в жизни уроженец Липецка играл против своего родного «Металлурга» и… стал героем встречи: на 4-й минуте он забил гол после прострела с левого фланга, а на 35-й минуте ассистировал Игорю Турсунову, который ударом в ближнюю «девятку» во второй раз заставил капитулировать вратаря Александра Кобзева.















Глебов отыграл 60 минут, после чего был заменён, главный тренер тамбовчан Михаил Пилипко тепло пожал ему руку и похлопал по плечу – с такой игрой Илья наверняка усилит «Спартак».









К тренеру Пилипко переходит сильный форвард - повезло

Моментов было немало у обеих команд, в середине первого тайма находящийся на просмотре в главной команде области 17-летний форвард «Ельча» Виктор Кравченко поразил ворота капитана хозяев Александра Баженова, но местный судья зафиксировал положение «вне игры».











Экс-голкипер "Ельца" Баженов теперь у тамбовчан главный на поле





Отметим и возвращение на поле игрока Дениса Сёмина, который ещё в августе прошлого года получил серьёзную травму колена в Миассе, с тех пор долго лечился. По словам самого Сёмина, сейчас здоровье его уже не беспокоит, во втором круге он постарается помочь команде голами.











Денис Сёмин





Как рассказал GOROD48 главный тренер «Металлурга» Дмитрий Бугаков, по результатам игры он принял решение отказаться от услуг первой партии футболистов, которые приехали на просмотр. Продолжит смотрины только 20-летний крайний хавбек Александр Бурыкин из молодежного состава белгородского «Салюта».











Бурыкин (с мячом) продолжит тренировки. Но пока без гарантий





Отправились домой защитник Илья Камнев из майкопской «Дружбы», сын известного экс-нападающего одесского «Черноморца», «Терека», «Уралана», ныне – тренера Академии столичного "Локомотива», а также ельчане Игорь Семянников и Кравченко. Последний в 17 лет наколотил уже 8 голов в первенстве СФФ «Центр» - по словам Бугакова, «Металлург» продолжит пристально следить за нападающим.











Кравченко (в центре) - видимо, его время наступит чуть позже





«Спартак» (Тамбов) – «Металлург» - 2:0 (2:0).



Голы:1:0 – И.Глебов, 4. 2:0 – Турсунов, 35.





«Металлург»: 1-й тайм – А.Кобзев, Ананьев, А.Данилов, Р.Ткачук, Кононенко, Скрыпников, Глухов, Сёмин, Гайдук, Бурыкин, Кравченко; 2-й тайм — Яворский, Донцов, Горунков, Камнев, Семянников, Д.Пахомов, В.Ролдугин, Комельков, Н.Панов, М.Елизаров, Бушуев.





Тамбов. Стадион «Спартак». Без зрителей.

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