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вчера, 17:31

«Вендетта» опального форварда

После игры главный тренер липчан Дмитрий Бугаков решил «зачехлить» всех кандидатов в команду кроме одного.

Пауза в выступлениях у «Металлурга» скоротечна. Отгуляв всего недельный отпуск, команда приступила к подготовке ко второй части чемпионата и успела съездить в Тамбов, где в контрольном матче уступила «Спартаку» - 0:2.

По настоянию тамбовчан встреча прошла в закрытом режиме: без зрителей, без видеотрансляции и т.д. И всё-таки главного Тамбов утаить не смог – имени своего самого известного новичка, которым оказался 24-летний липецкий нападающий Илья Глебов.

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Впрочем, те липецкие болельщики, которым очень-очень хотелось попасть на футбол, сумели просочиться на стадион

За плечами нападающего 81 матч за «Металлург», 18 голов и 5 результативных передач. А в этом году Глебов пал жертвой обстоятельств. Заявка «Металлурга» из-за долгов перед РФС была ограничена всего 18-ю футболистами; пока тренеры мучились с выбором, Илья получил травму и в укороченный список не попал. В итоге – пропустил полгода, а летом решил не ждать и отправился на смотрины в Тамбов. Впервые в жизни уроженец Липецка играл против своего родного «Металлурга» и… стал героем встречи: на 4-й минуте он забил гол после прострела с левого фланга, а на 35-й минуте ассистировал Игорю Турсунову, который ударом в ближнюю «девятку» во второй раз заставил капитулировать вратаря Александра Кобзева.

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Глебов отыграл 60 минут, после чего был заменён, главный тренер тамбовчан Михаил Пилипко тепло пожал ему руку и похлопал по плечу – с такой игрой Илья наверняка усилит «Спартак».

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К тренеру Пилипко переходит сильный форвард - повезло

Моментов было немало у обеих команд, в середине первого тайма находящийся на просмотре в главной команде области 17-летний форвард «Ельча» Виктор Кравченко поразил ворота капитана хозяев Александра Баженова, но местный судья зафиксировал положение «вне игры».

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Экс-голкипер "Ельца" Баженов теперь у тамбовчан главный на поле

Отметим и возвращение на поле игрока Дениса Сёмина, который ещё в августе прошлого года получил серьёзную травму колена в Миассе, с тех пор долго лечился. По словам самого Сёмина, сейчас здоровье его уже не беспокоит, во втором круге он постарается помочь команде голами.

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Денис Сёмин

Как рассказал GOROD48 главный тренер «Металлурга» Дмитрий Бугаков, по результатам игры он принял решение отказаться от услуг первой партии футболистов, которые приехали на просмотр. Продолжит смотрины только 20-летний крайний хавбек Александр Бурыкин из молодежного состава белгородского «Салюта».

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Бурыкин (с мячом) продолжит тренировки. Но пока без гарантий

Не впечатлил тренерский штаб и самый опытный из приехавших 24-летний «опорник» Денис Скрыпников, который в минувшем сезоне выступал в подгруппе «Серебро2 за курский «Авангард». Скрыпников – уроженец Тамбова, после спарринга он остался дома, будет искать себе новую команду.

Отправились домой защитник Илья Камнев из майкопской «Дружбы», сын известного экс-нападающего одесского «Черноморца», «Терека», «Уралана», ныне – тренера Академии столичного "Локомотива», а также ельчане Игорь Семянников и Кравченко. Последний в 17 лет наколотил уже 8 голов в первенстве СФФ «Центр» - по словам Бугакова, «Металлург» продолжит пристально следить за нападающим.

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Кравченко (в центре) - видимо, его время наступит чуть позже

В пресс-службе ФК «Металлург» GOROD48 сообщили, что на этой неделе в команде появятся более статусные новички, в том числе двое – с богатым опытом игры в первой лиге. А ещё «Металлург» частично погасил долги перед Российский футбольным Союзом и ждет снятия ограничения на количество заявленных футболистов или, по крайней мере, увеличения квоты.

В субботу, 26 июля, команда возобновит выступления в чемпионате игрой в Пензе с «Зенитом».

«Спартак» (Тамбов) – «Металлург» - 2:0 (2:0).

Голы:1:0 – И.Глебов, 4. 2:0 – Турсунов, 35.

«Металлург»: 1-й тайм – А.Кобзев, Ананьев, А.Данилов, Р.Ткачук, Кононенко, Скрыпников, Глухов, Сёмин, Гайдук, Бурыкин, Кравченко; 2-й тайм — Яворский, Донцов, Горунков, Камнев, Семянников, Д.Пахомов, В.Ролдугин, Комельков, Н.Панов, М.Елизаров, Бушуев.

Тамбов. Стадион «Спартак». Без зрителей.
Футбол
«Металлург»
товарищеский матч
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