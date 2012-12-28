Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липецкая вечЁрка: погибший мальчик, пьяный отец с коляской и очередь за детскими путевками
Общество
Сегодня в Липецке: перекрытие оживленной улицы, две трети липчан задумываются об увольнении
Общество
Бывший телохранитель из Липецка осужден на 17 лет за убийство брянского милиционера и покушение на земляка
Происшествия
«Мы тебя закопаем, если не бросишь собирать документы!»
Общество
В липецкой церкви произошел несчастный случай
Происшествия
По реке Воронеж поплыло нечто
Общество
В Липецке угроза атаки БПЛА
Происшествия
В ЛГТУ не пустят в мини-юбке, спортивных или коротких шортах, одежде похожей на пижаму
Общество
В микрорайоне «Елецкий» обмелел пруд
Общество
До смерти забивший женщину палкой мужчина получил восемь лет колонии
Происшествия
Читать все
«Задача — смонтировать все 11 аттракционов к осени»
Общество
Жители села Косыревка шестые сутки без воды
Общество
На кладбище в Усманском районе уничтожили высаженную в честь участников войны аллею
Общество
Нечто в Воронеже: реку проверяют прокуратура и министерство экологии
Общество
Из-за заваленной мусором квартиры жильцы дома на Космонавтов четыре дня без воды
Общество
Жительнице Тербунов мошенники предложили переоформить договор с энергетической компанией
Происшествия
Пожар в Сырском Руднике локализован
Происшествия
Над Липецком поднялся столб дыма: в Сырском Руднике горит ангар
Происшествия
На НЛМК открыли сразу три здравпункта после реновации
НЛМК Live
Липчан предупреждают: мошенники стали работать по принципу «единого окна»
Происшествия
Читать все
Говорит Липецк
365
сегодня, 14:45
5

Чего вы ждете от этого лета?

Для тех, кто в суете не заметил — оно наступит уже в ближайшее воскресенье.

Чего вы ждете от этого лета? — спросили мы у липчан.

Горожане связывают с летом надежды на лучшее: ждут мира, возвращения своих родственников и знакомых, хорошей погоды (тут, правда, есть разногласия, для кого-то такая погода — жара, а для кого-то как раз отсутствие жары). Строят планы на отдых.
Говорит Липецк
0
0
0
1
0

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
не чего
8 минут назад
кроме как повышение цен
Ответить
Ннннннн
54 минуты назад
Сдуть свои губищи
Ответить
Липчане
59 минут назад
от лета мы в первую очередь ждём старта избирательной кампании в липецкой горсовет!
Ответить
26-й
36 минут назад
А нам пофиг, мы ждем хорошей погоды, главное в наших душах. Не хочется слушать негатив от наших жителей, но это только мечта!!!!!
Ответить
Липчане
сегодня, 15:03
от лета мы в первую очередь ждём старта избирательной кампании в липецкой горсовет!
Ответить
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Говорит Липецк
Какая улица в Липецке самая красивая?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить