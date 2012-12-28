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Говорит Липецк
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сегодня, 14:45
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Чего вы ждете от этого лета?
Для тех, кто в суете не заметил — оно наступит уже в ближайшее воскресенье.
Горожане связывают с летом надежды на лучшее: ждут мира, возвращения своих родственников и знакомых, хорошей погоды (тут, правда, есть разногласия, для кого-то такая погода — жара, а для кого-то как раз отсутствие жары). Строят планы на отдых.
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