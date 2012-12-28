Для тех, кто в суете не заметил — оно наступит уже в ближайшее воскресенье.

Чего вы ждете от этого лета? — спросили мы у липчан.Горожане связывают с летом надежды на лучшее: ждут мира, возвращения своих родственников и знакомых, хорошей погоды (тут, правда, есть разногласия, для кого-то такая погода — жара, а для кого-то как раз отсутствие жары). Строят планы на отдых.