В России
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сегодня, 15:08
Сообщения о бутылках с ядом на День Победы оказались фейком
7 мая в российских соцсетях стало распространяться сообщение про некую операцию украинских спецслужб «Отравление».
Через домовые и школьные чаты рассылают предупреждение о спутниковой технике, которую якобы применяют для управления ракетами и БПЛА. Также население пугают новостью, что волонтеры в праздничные выходные будут раздавать бутылки с отравленной водой и сладости.
«Начиная с сегодняшнего дня и до окончания праздников 9 мая, где бы не были, на каких бы мероприятиях. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! Не брать от волонтеров, красиво одетых ребят БУТЫЛКИ С ВОДОЙ (С ГРАВИРОВКОЙ), СОСУДЫ С ЛЮБОЙ ЖИДКОСТЬЮ, КОНФЕТЫ И ШОКОЛАДКИ. ДАЖЕ ЕСЛИ УВЕРЕННЫ НА 100% в этих людях, [украинцы] завезли партию отравы в виде жидкостного и сладкого обеспечения населения, также ОТРАВЛЕНА ТАРА в которой находятся жидкости. Передайте всем, акция у этих [чудовищ] называется «Отравление». Отрава максимально токсичная - при попадании в организм человек сгорает за час-два. Передали нам информацию, у себя тоже передайте ребятам, эти [чудовища] ничего святого не знают», — говорилось в фейковом сообщении.
Обе новости являются недостоверными. Они написаны с целью создать панику среди населения и запугать россиян в преддверии Дня Победы. Всю важную информацию для жизни и безопасности российского населения всегда оперативно публикуют через официальные источники.
Перед 9 мая украинские спецслужбы создали целую серию страшилок с одной целью — устроить «праздничную» психологическую атаку на россиян. Посеять страх и недоверие. Причем фейки слишком похожи. Например, вчера, 6 марта, в соцсетях распрсотранилась информация, что на маркетплейсах продаются армейские фляжки, содержащие капсулу с ядом, которая растворится, как только человек нальет в нее любой напиток.
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