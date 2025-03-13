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В России
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сегодня, 12:14

Каждый третий из продаваемых смартфонов в РФ оказался поддельным

Каждый третий смартфон, что продается в России — поддельный.

Минпромторг предлагает обязать производителей и дистрибуторов с 1 декабря 2025 года маркировать «Честным знаком» всю продаваемую в России радиоэлектронную продукцию, в том числе ввезенную по параллельному импорту, — пишут «Ведомости» со ссылкой на проект постановления Минпромторга.

Чтобы выполнить требования регулятора, производители и дистрибуторы электроники будут обязаны с 1 сентября текущего года регистрировать все продаваемые в РФ товары в госинформсистеме. Стоимость маркировки каждой единицы товара обойдется компаниям в 50 коп., — следует из информации на сайте системы «Честный знак».

Сейчас производители и дистрибуторы маркируют только отдельные категории продукции в рамках эксперимента. С 1 декабря 2023 года компании могли маркировать осветительные приборы, гирлянды, светодиоды и другую светотехнику на добровольной основе. С 10 июня 2024 года по 30 апреля 2025 года — ноутбуки и телефоны. Уточняется, что с окончанием эксперимента требование по маркировке станет обязательным для перечисленной электроники.

Маркировка затронет около 169 тысяч продавцов, производителей и импортеров, затраты на это нововведение в первые шесть лет превысят 42,779 миллиарда рублей, из которых 18,377 — налоговые отчисления.

Необходимость маркировки объясняют борьбой с контрафактом в отрасли: копиями брендов, репликами и устройствами с недостоверной информацией о них. Среди «серых» телефонов попадаются также нелицензионные сборки или устройства с нелегальным программным обеспечением. Доля подделок среди смартфонов и телефонов составила порядка 31 процента рынка, в сегменте ноутбуков и компьютеров — 7–15%.

«Пользователи серых схем не платят налоги, пошлины и снижают цены на товары, что, в свою очередь, противодействует здоровой конкуренции и снижает эффективность предпринимательской деятельности добросовестных участников оборота товаров», — отмечают в ведомстве.
смартфоны
подделка
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