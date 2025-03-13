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В России
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сегодня, 12:14
Каждый третий из продаваемых смартфонов в РФ оказался поддельным
Каждый третий смартфон, что продается в России — поддельный.
Чтобы выполнить требования регулятора, производители и дистрибуторы электроники будут обязаны с 1 сентября текущего года регистрировать все продаваемые в РФ товары в госинформсистеме. Стоимость маркировки каждой единицы товара обойдется компаниям в 50 коп., — следует из информации на сайте системы «Честный знак».
Сейчас производители и дистрибуторы маркируют только отдельные категории продукции в рамках эксперимента. С 1 декабря 2023 года компании могли маркировать осветительные приборы, гирлянды, светодиоды и другую светотехнику на добровольной основе. С 10 июня 2024 года по 30 апреля 2025 года — ноутбуки и телефоны. Уточняется, что с окончанием эксперимента требование по маркировке станет обязательным для перечисленной электроники.
Маркировка затронет около 169 тысяч продавцов, производителей и импортеров, затраты на это нововведение в первые шесть лет превысят 42,779 миллиарда рублей, из которых 18,377 — налоговые отчисления.
Необходимость маркировки объясняют борьбой с контрафактом в отрасли: копиями брендов, репликами и устройствами с недостоверной информацией о них. Среди «серых» телефонов попадаются также нелицензионные сборки или устройства с нелегальным программным обеспечением. Доля подделок среди смартфонов и телефонов составила порядка 31 процента рынка, в сегменте ноутбуков и компьютеров — 7–15%.
«Пользователи серых схем не платят налоги, пошлины и снижают цены на товары, что, в свою очередь, противодействует здоровой конкуренции и снижает эффективность предпринимательской деятельности добросовестных участников оборота товаров», — отмечают в ведомстве.
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