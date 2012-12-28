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Экономика
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17 минут назад
Статистика: оборот сферы платных услуг населению в Липецкой области вырос на 1,5%
Объем платных услуг населению Липецкой области в январе-ноябре 2024 года составил 91,8 миллиарда рублей, увеличившись на 1,5% в сопоставимых ценах к тому же периоду прошлого года, сообщает Липецкстат.
Оборот услуг бытового характера составил почти 14,2 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах объем бытовых услуг увеличился по сравнению с январем-ноябрем 2023 года на 8,1%. Здесь 27% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 23% – ремонт и строительство жилья и других построек, 13% — парикмахерские и косметические услуги, 11% приходилось на ритуальные услуги.
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