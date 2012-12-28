Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке число поликлиник сократят до двух
Здоровье
Четвертого ребенка 21-летней мамы отправили на лечение в Москву на второй день после рождения
Общество
Усманского врача проверят на наркотики после появления видео об употреблении амфетамина
Происшествия
Липецкая вечЁрка: смерть водителя автобуса, прецедент кондиционера и демонтаж контейнеров в Нижнем парке
Общество
Вертолет санавиации доставил в Липецке тяжелую пациентку из Усмани
Общество
Вице-мэр Липецка предложила застройщикам района Опытной скинуться на проект моста и дороги на улицу Гагарина
Общество
Уроженец Казахстана устроил дебош в административном здании липецкой колонии №2
Общество
31 декабря во дворе на Стаханова повредили семь машин: владельцы разыскивают скрывшегося водителя
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Отсудить красивый номер у оператора связи не удалось
Общество
Читать все
В Чаплыгине подростки бросили петарду в дом через открытую форточку
Общество
Родина начинается со шлагбаума во дворе
Общество
Врачи уговорили 21-летнюю мать не отказываться от больного малыша
Общество
41-летний рабочий упал со строительных лесов на здании на улице Зегеля
Происшествия
Как корональная дыра может повлиять на здоровье?
Общество
Льда на традиционном месте крещенских купаний в Липецке практически нет
Общество
Липецкие хирурги спасли 53-летнего мужчину с опухолью кишечника и 50-летнюю женщину с опухолью мозга
Здоровье
В Липецкой области — очередное потепление и слякоть
Погода в Липецке
Житель Усманского района напал с ножом на своих гостей, один из них умер
Происшествия
Статистика: оборот сферы платных услуг населению в Липецкой области вырос на 1,5%
Экономика
Читать все
Экономика
18
17 минут назад

Статистика: оборот сферы платных услуг населению в Липецкой области вырос на 1,5%

Объем платных услуг населению Липецкой области в январе-ноябре 2024 года составил 91,8 миллиарда рублей, увеличившись на 1,5% в сопоставимых ценах к тому же периоду прошлого года, сообщает Липецкстат.

Четверть от всей суммы бытовых услуг (27%) пришлась на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Доля оборота транспортных услуг составила 16%, бытовых — 15%, телекоммуникационных — 13%, медицинских – 11%, услуг системы образования — 6%.

Оборот услуг бытового характера составил почти 14,2 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах объем бытовых услуг увеличился по сравнению с январем-ноябрем 2023 года на 8,1%. Здесь 27% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 23% – ремонт и строительство жилья и других построек, 13% — парикмахерские и косметические услуги, 11% приходилось на ритуальные услуги.

платные услуги
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru