Статистика: оборот сферы платных услуг населению в Липецкой области вырос на 1,5%

Объем платных услуг населению Липецкой области в январе-ноябре 2024 года составил 91,8 миллиарда рублей, увеличившись на 1,5% в сопоставимых ценах к тому же периоду прошлого года, сообщает Липецкстат.

Четверть от всей суммы бытовых услуг (27%) пришлась на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Доля оборота транспортных услуг составила 16%, бытовых — 15%, телекоммуникационных — 13%, медицинских – 11%, услуг системы образования — 6%.Оборот услуг бытового характера составил почти 14,2 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах объем бытовых услуг увеличился по сравнению с январем-ноябрем 2023 года на 8,1%. Здесь 27% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 23% – ремонт и строительство жилья и других построек, 13% — парикмахерские и косметические услуги, 11% приходилось на ритуальные услуги.