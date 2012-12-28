В бюджет поступило 146 млрд рублей с налога на богатых

За 10 месяцев 2024 года в федеральный бюджет поступило 146 млрд рублей с так называемого налога на богатых, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина. Сбор по ставке 15% платят те, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год.





Общие же доходы федеральной казны от НДФЛ физлиц увеличились в полтора раза, до 186 млрд рублей, следует из статистики ФНС. В них, например, входит также налог на вклады, сбор с нерезидентов. Сюда же относят и налог от доходов с крупных с выигрышей (35%).Главная причина роста поступлений по НДФЛ в бюджеты разных уровней — это увеличение доходов граждан. В условиях дефицита кадров и одновременно рекордно низкой безработицы в 2,3% компаниям приходится повышать зарплату сотрудникам, чтобы удержать их, сказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.Еще одна причина — в повышении эффективности налогового администрирования, считает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова.По прогнозам властей, в 2024 году федеральный бюджет должен получить 176,2 млрд рублей от налога на богатых.