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В России
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36 минут назад
В бюджет поступило 146 млрд рублей с налога на богатых
За 10 месяцев 2024 года в федеральный бюджет поступило 146 млрд рублей с так называемого налога на богатых, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина. Сбор по ставке 15% платят те, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год.
Главная причина роста поступлений по НДФЛ в бюджеты разных уровней — это увеличение доходов граждан. В условиях дефицита кадров и одновременно рекордно низкой безработицы в 2,3% компаниям приходится повышать зарплату сотрудникам, чтобы удержать их, сказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Еще одна причина — в повышении эффективности налогового администрирования, считает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова.
По прогнозам властей, в 2024 году федеральный бюджет должен получить 176,2 млрд рублей от налога на богатых.
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