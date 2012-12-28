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ОРВИ за неделю заболели 4707 человек
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Здоровье
586
сегодня, 13:17
1

ОРВИ за неделю заболели 4707 человек

Грипп в Липецкую область пока не пришёл.

На минувшей неделе в Липецкой области ОРВИ заболели 4707 человек, случаи гриппа не зарегистрированы.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, заболеваемость оказалась ниже уровня эпидпорога на 9% и на уровне предыдущей недели. Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — на областной центр приходится 66,5% всех случаев.

102 человека за неделю заболели коронавирусом, что на 12% ниже уровня предыдущей недели.

По состоянию на 18 ноября привито против гриппа 52,3% населения: более 147 тысяч детей и 364 тысяч взрослых.


ОРВИ
грипп
коронавирус
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Комментарии (1)

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доктор Пилюлькин
сегодня, 13:30
Дома надо сидеть, а не шляться по улице где попало!
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