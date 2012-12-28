ОРВИ за неделю заболели 4707 человек

Грипп в Липецкую область пока не пришёл.

На минувшей неделе в Липецкой области ОРВИ заболели 4707 человек, случаи гриппа не зарегистрированы.Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, заболеваемость оказалась ниже уровня эпидпорога на 9% и на уровне предыдущей недели. Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — на областной центр приходится 66,5% всех случаев.102 человека за неделю заболели коронавирусом, что на 12% ниже уровня предыдущей недели.По состоянию на 18 ноября привито против гриппа 52,3% населения: более 147 тысяч детей и 364 тысяч взрослых.