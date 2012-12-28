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сегодня, 15:39
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Власти предостерегают от общения в Сети с интересующимися обстановкой в Липецкой области

«Это спецслужбы противника», — предупреждают липчан.

Правительство Липецкой области и мэрия сообщают о попытках выведать у липчан обстановку в во время налета БПЛА.

«Липчан просят прокомментировать ситуацию «Анечки». Делать этого ни в коем случае нельзя. Такие «опросы» проводят спецслужбы противника с единственной целью — корректировка атак БПЛА», — говорится в сообщении органов власти города и региона.
воздушная тревога
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Горожанка
42 минуты назад
из истории плакатов Отечественной войны: Болтун - находка для шпионов. Истина на все времена
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Говорите
53 минуты назад
Вашингтон на проводе.....
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Липчанка
56 минут назад
Идёт война, и пора бы уже всем знать, что не надо в комментариях доверчиво вываливать окружающую обстановку на всеобщее обозрение!!! А тем более, делать фото и видео работы ПВО!
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В телеге
сегодня, 15:52
Группа Новости Липецка и Области проверьте. Опрашивают обстановку и адреса.
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Проводной телефон
сегодня, 15:46
Отменить смартфоны, и будет спокойней.
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