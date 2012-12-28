Глава Данковского района попросил не снимать и не выкладывать в Интернете передвижение через район техники
Движение автобусных рейсов в Липецке и Липецком районе остановлено до отмены «красного уровня»
Движение автобусных рейсов в Липецке и Липецком районе остановлено до отмены «красного уровня»
Власти предостерегают от общения в Сети с интересующимися обстановкой в Липецкой области
Официальный представитель МВД Ирина Волк опубликовала видео допроса задержанных беглецов из липецкой колонии
Происшествия
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сегодня, 15:39
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Власти предостерегают от общения в Сети с интересующимися обстановкой в Липецкой области
«Это спецслужбы противника», — предупреждают липчан.
«Липчан просят прокомментировать ситуацию «Анечки». Делать этого ни в коем случае нельзя. Такие «опросы» проводят спецслужбы противника с единственной целью — корректировка атак БПЛА», — говорится в сообщении органов власти города и региона.
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