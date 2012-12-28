Власти предостерегают от общения в Сети с интересующимися обстановкой в Липецкой области

«Это спецслужбы противника», — предупреждают липчан.

Правительство Липецкой области и мэрия сообщают о попытках выведать у липчан обстановку в во время налета БПЛА.«Липчан просят прокомментировать ситуацию «Анечки». Делать этого ни в коем случае нельзя. Такие «опросы» проводят спецслужбы противника с единственной целью — корректировка атак БПЛА», — говорится в сообщении органов власти города и региона.