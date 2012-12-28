За три дня на дорогах области 12 раненых и один погибший

Среди раненых ребенок и двое подростков.

В Усманском районе около двух часов ночи на дороге Усмань – Московка – Дрязги 20-летний водитель «Дэу Нексии» не справился с управлением, съехал в кювет и автомобиль врезался в дерево. Водителя доставили в больницу.



В вашем браузере отключен JavaScript