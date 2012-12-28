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За три дня на дорогах области 12 раненых и один погибший
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сегодня, 10:59

За три дня на дорогах области 12 раненых и один погибший

Среди раненых ребенок и двое подростков.

В пятницу и выходные дни автоинспекция зарегистрировала на дорогах Липецкой области 11 ДТП. 

Первое из них произошло 2 августа в селе Сселки около трех часов дня: на улице Ленина столкнулись «Лада Гранта» под управлением 45-летнего мужчины и мотоцикл с 30-летним водителем. В этой аварии получил травмы мотоциклист, его госпитализировали.

В Усманском районе около двух часов ночи на дороге Усмань – Московка – Дрязги 20-летний водитель «Дэу Нексии» не справился с управлением, съехал в кювет и автомобиль врезался в дерево. Водителя доставили в больницу.

Вечером 2 августа в Липецке на проспекте Победы 27-летний водитель «ВАЗ-2114» сбил насмерть 47-летнего мужчину, который переходил дорогу на красный сигнал светофора.


3 августа в селе Грачёвка Усманского района 17-летний водитель скутера столкнулся  с электросамокатом под управлением 19-летней девушки. И юноша и девушка госпитализированы.

В тот же день в Становлянском районе на трассе «Дон» произошло столкновение автомобилей «Хендай» с 36-летним водителем и «Вольво» с 42-летним мужчиной за рулём. В аварии получили травмы водитель «Хендая» и его 9-летняя пассажирка.

В Чаплыгине столкнулись 14-летний велосипедист и автомобиль «ВАЗ-2109» под управлением 26-летнего водителя. Подростка госпитализировали.

4 августа в Усмани на перекрестке улиц Радищева и Котова столкнулись автомобили «Опель» с 45-летним мужчиной за рулём и «Киа» под управлением 31-летнего водителя. В ДТП получил травмы водитель «Киа», его доставили в больницу. 

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