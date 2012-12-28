У 58-летней липчанки мошенники выманили 750 тысяч рублей

Женщине звонили сотрудники «пенсионного фонда», «Госуслуг» и «банка».

Жители Липецкой области продолжают переводить деньги мошенникам, которые обманывают их под самыми разными предлогами. Так, 10 июля в полицию обратилась 58-летняя женщина, которой позвонили сотрудники «пенсионного фонда», «Госуслуг», «банка». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, под предлогом отмены сомнительных финансовых операций от её имени женщина перевела через банкоматы мошенникам 750 тысяч рублей.64-летней липчанке позвонил «сотрудник ФСБ» и под предлогом освобождения женщины от уголовной ответственности за якобы совершённые от её имени переводы на счета запрещённых в России организаций выманил у женщины 100 тысяч рублей. Деньги она также отправила через банкомат.39-летний мужчина сообщил о хищении у него под предлогом продажи лодки 123 тысяч 305 рублей. Мужчина имел неосторожности сообщить собеседнику код из SMS-сообщения.35-летний мужчина с 8 по 10 июля перевёл на «безопасный счёт» 150 тысяч рублей.В Ельце 42-летняя женщина под предлогом получения дополнительного заработка перевела «работодателю» на указанный ей расчётный счёт 20 тысяч рублей.В Становом 42-летняя женщина одолжила 25 тысяч рублей знакомой, но оказалось, что у той взломали аккаунт в мессенджере, и деньги ушли мошенникам.Также 10 июля в полицию обратились два человека, которые сообщили о незаконно оформленных на них кредитах.26-летний липчанин сообщил, что ещё в январе неизвестные раздобыли его паспортные данные, взломали аккаунт на «Госуслугах» и оформили на мужчину кредит в 45 тысяч рублей.А 61-летняя липчанка заявила, что кто-то ещё в 2023 году оформил на неё кредит в 195 тысяч рублей.