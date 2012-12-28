20 лет роста, упорного труда и развития технологий – компания «Липецкое станкостроительное предприятие» отметила юбилей
Общество
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6 минут назад
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На рынке дешевеют огурцы, а малину продают по цене мяса
Итоги недели: цены.
За неделю наша корзина дешевых продуктов подешевела на 23 рубля 93 копейки.
А вот дорогая корзина, напротив, выросла в цене на 265 рублей 53 копейки. В основном из-за мяса. На прошлой неделе мы сходили на Центральный рынок после обеда, и цены на свинину были значительно ниже.
Цены на яйца по чуть-чуть снижаются. Три десятка можно купить за 175 рублей 90 копеек. Тут интересно мнение публициста Павла Пряникова, которое он привел в своем Telegram-канале «Толкователь»
«Теперь окончательно стало ясно, для чего был придуман «яичный бум» 2023 года — владельцами птицефабрик ради роста рентабельности. Как мы писали не раз, никаких объективных причин для роста цен на яйца на 40-60% тогда не было — корм не дорожал (он составляет 60-65% в себестоимости яйца), зарплаты и пр. расходы если и росли, то темпами сильно ниже удорожания яиц. В 2023 году рентабельность производства яиц сельскохозяйственной птицы в России, по официальным данным Росстата, составила 23,08%, что значительно выше показателей за предыдущие годы. По отношению к 2022 году, по расчетам АБ-Центр, отмечается рост рентабельности на 14,8 п. п., за пять лет — на 18,08 п. п. В 2024 году рентабельность продолжила расти. Так, в Центральном ФО в январе–марте 2024 года рентабельность производства яиц достигла 65,37%. Это какая-то сумасшедшая рентабельность, редко какая отрасль в России может похвастаться такими величинами».
Для тех, кто хочет сэкономить
Цены на яблоки снова сравнялись с ценами на бананы. Социальная цена одних из самых популярных фруктов и привозных экзотических — 119 рублей 99 копеек.
На Центральном рынке наконец-то начали дешеветь огурцы. Невзрачные на вид можно купить по 50 рублей. А свежую морковь продают даже не килограммами, а пучками. И тоже по 50 рублей.
Местная клубника уже сошла. И мы решили убрать ее из сравнительной таблицы. Зато включили в нее другие ягоды. На Центральном рынке полно черешни и абрикосов. Последние лучше покупать, зайдя вглубь рынка, там они чуть ли не в два раза дешевле.
Очень мало малины и она очень дорогая. Продавцы просят за килограмм 500 рублей! Хороший кусок мяса столько стоит!
Чуть подешевле продают черную смородину — 350-400 рублей за килограмм. Обратите внимание, за красную и белую просят в два раза меньше. Почему — непонятно, ягоды всех цветов полезны и вкусны. Черная смородина содержит клетчатку, пектиновые вещества и комплекс антиоксидантов. Красная смородина отличается высоким показателем витамина А. Белая же более гипоаллергенна.
Продавцы рекламируют свой товар
В магазине уже с недоумением смотришь на витрину с рекламой липецкого мороженого. В морозильных шкафах полно мороженого разных производителей, но липецкого нет.
А еще впечатлило объявление в магазине о поиске сотрудников. Мы даже не подозревали, что мобильным грузчикам готовы платить 324 рубля в час или до 75 000 рублей в месяц. Правда, работать придется много. При пятидневной неделе по восемь часов в день или при графике 2/2 по 10,5 часа (как предлагается в объявлении) такую сумму не заработаешь.
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