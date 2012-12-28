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сегодня, 15:19
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«Зеленхоз» с начала года спилил в Липецке уже 2 650 сухих и аварийных деревьев

По контрактам с управлением главного смотрителя предприятие должно снести 3 100 мертвых дерева и посадить 1 800 новых.

С начала года по годовому контракту с управлением главного смотрителя МУП «Зеленхоз» уже спилил в Липецке 2 650 сухих и аварийных деревьев из запланированных к сносу 3 100. Однако, по словам директора «Зеленхоза» Елены Мачневой, на самом деле предприятие убрало значительно больше деревьев, ведь всю зиму пилило их по заявкам горожан на неразграниченных территориях, преимущественно во дворах.

В среднем, уборка одного дерева, представляющего опасность для людей и их имущества, обходится в 20 тысяч рублей. Но нередки случаи, когда эта работа стоит куда больше денег. Так, например, сотрудники «Зеленхоза» запечатлели на фото аварийный тополь, который рос впритык к фасаду пятиэтажки на проспекте Победы, 74.

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— Это была ювелирная работа. Дерево убирали с помощью автовышки, крана, манипулятора. Работа только техники обошлась нам в 30 тысяч рублей. Также нужно учесть оплату труда инженера и высококвалифицированных рабочих. Затраты на утилизацию ствола и сучьев, составили еще 1200 рублей за тонну, — говорит Елена Мачнева.

А как быть с восстановлением зеленого фонда города?

С этим пока не так хорошо, как хотелось бы. Весной «Зеленхоз» совместно с Фондом «Милосердие» посадил около 500 деревьев. 50-миллионная субсидия от правительства области, предусматривающая помимо прочего обустройство рулонных и посевных газонов, поступила на счет МУПа только в мае. Пока благоприятствовала погода, посажено 200 деревьев. 1 600 саженцев высадят осенью, начиная с сентября.

— Деревья мы будем сажать, в основном, на улицах города, вдоль дорог, в скверах. Во дворах почти нет возможности сажать деревья из-за обилия подземных сетей и коммуникаций, многие из которых хаотичны, — заметила Елена Мачнева.
озеленение
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Жители города.
15 минут назад
На Березовой аллее варварски спилили живые молодые кусты - кому они мешали?! И какие-то деревья тоже были живые… Город страшно загазован, воздух наполнен автомобильными выхлопами, а ведь КАЖДЫЙ ЛИСТИК очищает воздух! Сухие ветки остаются на месте… срубают , а убирать срубленное кто будет? На газоне скосили пионы… часто косят цветы мальвы… Просто убивают красоту …
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Житель Липецка
21 минуту назад
А по Проспекту Победы между домами кто будет опилиные сучья убирать?
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С
24 минуты назад
УК когда под окнами дома будут спиливать засохшие деревья?
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Александр
35 минут назад
Зачем пилят дубовую аллею на Минской? Кому помешала?
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60 лет ссср 10
57 минут назад
На проспекте имени 60 лет ссср дом 10 спилили сухие а аварийные не тронули
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Никита Серов
сегодня, 15:28
Около полиции на Титова спилили все сухие ясени, и что-то высадили свеженькое. Это хорошо, что сразу идет обновление зеленого фонда, особенно хорошо высаживать тополя (только не пуховые, конечно). Тополь - быстрорастущее дерево, за 10 лет становится большим деревом, и к тому же тополь в 3-4 раза сильнее поглощает углекислый газ чем все остальные деревья.
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