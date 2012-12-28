«Зеленхоз» с начала года спилил в Липецке уже 2 650 сухих и аварийных деревьев

По контрактам с управлением главного смотрителя предприятие должно снести 3 100 мертвых дерева и посадить 1 800 новых.

С начала года по годовому контракту с управлением главного смотрителя МУП «Зеленхоз» уже спилил в Липецке 2 650 сухих и аварийных деревьев из запланированных к сносу 3 100. Однако, по словам директора «Зеленхоза» Елены Мачневой, на самом деле предприятие убрало значительно больше деревьев, ведь всю зиму пилило их по заявкам горожан на неразграниченных территориях, преимущественно во дворах.В среднем, уборка одного дерева, представляющего опасность для людей и их имущества, обходится в 20 тысяч рублей. Но нередки случаи, когда эта работа стоит куда больше денег. Так, например, сотрудники «Зеленхоза» запечатлели на фото аварийный тополь, который рос впритык к фасаду пятиэтажки на проспекте Победы, 74.— Это была ювелирная работа. Дерево убирали с помощью автовышки, крана, манипулятора. Работа только техники обошлась нам в 30 тысяч рублей. Также нужно учесть оплату труда инженера и высококвалифицированных рабочих. Затраты на утилизацию ствола и сучьев, составили еще 1200 рублей за тонну, — говорит Елена Мачнева.А как быть с восстановлением зеленого фонда города?С этим пока не так хорошо, как хотелось бы. Весной «Зеленхоз» совместно с Фондом «Милосердие» посадил около 500 деревьев. 50-миллионная субсидия от правительства области, предусматривающая помимо прочего обустройство рулонных и посевных газонов, поступила на счет МУПа только в мае. Пока благоприятствовала погода, посажено 200 деревьев. 1 600 саженцев высадят осенью, начиная с сентября.— Деревья мы будем сажать, в основном, на улицах города, вдоль дорог, в скверах. Во дворах почти нет возможности сажать деревья из-за обилия подземных сетей и коммуникаций, многие из которых хаотичны, — заметила Елена Мачнева.