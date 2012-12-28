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Общество
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сегодня, 15:19
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«Зеленхоз» с начала года спилил в Липецке уже 2 650 сухих и аварийных деревьев
По контрактам с управлением главного смотрителя предприятие должно снести 3 100 мертвых дерева и посадить 1 800 новых.
В среднем, уборка одного дерева, представляющего опасность для людей и их имущества, обходится в 20 тысяч рублей. Но нередки случаи, когда эта работа стоит куда больше денег. Так, например, сотрудники «Зеленхоза» запечатлели на фото аварийный тополь, который рос впритык к фасаду пятиэтажки на проспекте Победы, 74.
— Это была ювелирная работа. Дерево убирали с помощью автовышки, крана, манипулятора. Работа только техники обошлась нам в 30 тысяч рублей. Также нужно учесть оплату труда инженера и высококвалифицированных рабочих. Затраты на утилизацию ствола и сучьев, составили еще 1200 рублей за тонну, — говорит Елена Мачнева.
А как быть с восстановлением зеленого фонда города?
С этим пока не так хорошо, как хотелось бы. Весной «Зеленхоз» совместно с Фондом «Милосердие» посадил около 500 деревьев. 50-миллионная субсидия от правительства области, предусматривающая помимо прочего обустройство рулонных и посевных газонов, поступила на счет МУПа только в мае. Пока благоприятствовала погода, посажено 200 деревьев. 1 600 саженцев высадят осенью, начиная с сентября.
— Деревья мы будем сажать, в основном, на улицах города, вдоль дорог, в скверах. Во дворах почти нет возможности сажать деревья из-за обилия подземных сетей и коммуникаций, многие из которых хаотичны, — заметила Елена Мачнева.
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