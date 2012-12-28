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Здоровье
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45 минут назад
За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели более восьми тысяч человек
Зарегистрировано 146 случаев коронавируса и 94 случая гриппа.
По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, c 5 по 11 февраля заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 8% по сравнению с предыдущей неделей.
Сейчас в нашей области циркулируют вирус гриппа А(H3N2) и другие респираторные вирусы: вирусы парагриппа, риновирусы, метапневмовирусы, РС-вирусы, сезонные коронавирусы, аденовирусы, бокавирусы.
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