За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели более восьми тысяч человек

Зарегистрировано 146 случаев коронавируса и 94 случая гриппа.

На минувшей неделе в Липецкой области было зарегистрировано более 8 тысяч случаев ОРВИ, 146 случаев коронавируса и 94 случая гриппа.По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, c 5 по 11 февраля заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 8% по сравнению с предыдущей неделей.Сейчас в нашей области циркулируют вирус гриппа А(H3N2) и другие респираторные вирусы: вирусы парагриппа, риновирусы, метапневмовирусы, РС-вирусы, сезонные коронавирусы, аденовирусы, бокавирусы.