В России
45 минут назад
С госпредприятий новых регионов временно не будут взыскивать долги
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Речь идет о новых регионах — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
В Госдуму был внесен проект закона, предлагающий ввести временный мораторий на принудительное взыскание долгов с государственных и муниципальных предприятий новых регионов России. Документ внесен группой депутатов и сенаторов, среди которых председатель Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, - говорится на сайте Госдумы.
Проект федерального закона подготовлен в развитие положений ФКЗ о принятии в Российскую Федерацию новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
"Напомним, со дня принятия в Российскую Федерацию и образования в составе нашей страны новых субъектов — то есть с 30 сентября 2022 года и до 1 января 2026 года — действует переходный период, в течение которого подлежат урегулированию вопросы интеграции новых субъектов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России, в систему органов государственной власти страны", — заявил Крашенинников.
Уточняется, что документ предлагает до истечения переходного периода ввести временный запрет на принудительное взыскание денежных средств с государственных и муниципальных предприятий в новых регионах России. Запрет будет наложен на обязательства, возникшие до 30 сентября 2022 года, за исключением определенных случаев, таких как обязательства по возмещению ущерба здоровью, связанные со смертью кормильца, требования о компенсации морального вреда, выплаты выходных пособий и оплаты труда сотрудников, а также вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности. Мораторий распространится на решения судов и других государственных органов Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины.
Законодательная инициатива предоставляет определенные юридические гарантии организациям, зарегистрированным на территории Украины. Так, от принудительного исполнения обязательств по кредитам освобождаются юридические лица, обладающие правом выдавать кредиты на основании лицензии или разрешения. Законопроект предусматривает, что обременения прав на недвижимость, такие как ипотека или залог, могут быть прекращены в соответствии с нормативными правовыми актами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Исполнительные документы — решения судов или акты государственных органов Украины — могут быть признаны недействительными в отношении этих обязательств.
"Такие меры временного освобождения от принудительного исполнения обязательств помогут государственным и муниципальным предприятиям справиться с возможными трудностями, обеспечить их определенную финансовую стабильность и позволят им более эффективно функционировать сейчас и в будущем", — отметил Павел Крашенинников.
Ранее был принят закон о временном запрете на взыскание долгов по кредитам с жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Запрет будет действовать до 1 января 2026 года и охватывать просроченную задолженность, возникшую у физических лиц, до 30 сентября 2022 года. Мораторий на взыскание долгов на новых территориях касается задолженности граждан перед банками и микрофинансовыми организациями и не распространяется на долги перед другими физлицами, а также по предпринимательским займам или по оплате за ЖКУ.
Проект федерального закона подготовлен в развитие положений ФКЗ о принятии в Российскую Федерацию новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
"Напомним, со дня принятия в Российскую Федерацию и образования в составе нашей страны новых субъектов — то есть с 30 сентября 2022 года и до 1 января 2026 года — действует переходный период, в течение которого подлежат урегулированию вопросы интеграции новых субъектов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России, в систему органов государственной власти страны", — заявил Крашенинников.
Уточняется, что документ предлагает до истечения переходного периода ввести временный запрет на принудительное взыскание денежных средств с государственных и муниципальных предприятий в новых регионах России. Запрет будет наложен на обязательства, возникшие до 30 сентября 2022 года, за исключением определенных случаев, таких как обязательства по возмещению ущерба здоровью, связанные со смертью кормильца, требования о компенсации морального вреда, выплаты выходных пособий и оплаты труда сотрудников, а также вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности. Мораторий распространится на решения судов и других государственных органов Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины.
Законодательная инициатива предоставляет определенные юридические гарантии организациям, зарегистрированным на территории Украины. Так, от принудительного исполнения обязательств по кредитам освобождаются юридические лица, обладающие правом выдавать кредиты на основании лицензии или разрешения. Законопроект предусматривает, что обременения прав на недвижимость, такие как ипотека или залог, могут быть прекращены в соответствии с нормативными правовыми актами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Исполнительные документы — решения судов или акты государственных органов Украины — могут быть признаны недействительными в отношении этих обязательств.
"Такие меры временного освобождения от принудительного исполнения обязательств помогут государственным и муниципальным предприятиям справиться с возможными трудностями, обеспечить их определенную финансовую стабильность и позволят им более эффективно функционировать сейчас и в будущем", — отметил Павел Крашенинников.
Ранее был принят закон о временном запрете на взыскание долгов по кредитам с жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Запрет будет действовать до 1 января 2026 года и охватывать просроченную задолженность, возникшую у физических лиц, до 30 сентября 2022 года. Мораторий на взыскание долгов на новых территориях касается задолженности граждан перед банками и микрофинансовыми организациями и не распространяется на долги перед другими физлицами, а также по предпринимательским займам или по оплате за ЖКУ.
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