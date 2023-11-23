Угонщик арендованной машины уснул в салоне

Парню теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

21 ноября в 17:00 в селе Сырское с автомойки угнали автомобиль «Лада Гранта», принадлежащий каршеринговой компании. В ОМВД России по Липецкому району обратился 22-летний руководитель этой компании, и по ориентировке сотрудники Госавтоинспекции обнаружили машину со спящим в салоне угонщиком у гипермаркета.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, девушка подозреваемого — 24-летнего жителя Добринского района на четыре дня взяла этот автомобиль в аренду. Когда пришел срок возвращать машину, она решила съездить на автомойку и там поссорилась со своим парнем. Молодой человек в порыве злости сел в автомобиль и уехал.



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Парню теперь грозит до пяти лет лишения свободы.