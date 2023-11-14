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В РФ в 2024 году вырастут пенсии
На пленарном заседании во втором и третьем чтениях Госдума приняла законопроект о повышении пенсии в 2024 году. Согласно документу, средний размер обеспечения получателей страховой пенсии вырастет до 22 605 рублей.
"С 1 января 2024 года страховые пенсии по старости вырастут на 7,5%. Это решение коснется более 32 млн граждан", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, законодательно обеспечить решение этого вопроса поручил глава государства.
"Все необходимые для поддержки пенсионеров средства уже заложены в проекте федерального бюджета. Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят порядка 234 млрд рублей", - подчеркнул Володин.
Согласно документу, средний размер обеспечения получателей страховой пенсии вырастет до 22 605 рублей. Размер пенсии по старости увеличится до 23 449 рублей.
Кроме того, после принятия закона с 1 октября будущего года вырастут пенсии военных, а также приравненных к ним лиц на 4,5%. Эта мера коснется более 2,7 млн человек.
В 2022 году пенсии военным пенсионерам увеличились в общей сложности на 19,5 %, а с 1 октября 2023 года выросли еще на 10,5 %, — заявил Володин.
Помимо этого, Госдума в первом чтении приняла законопроект о доплатах к пенсиям прабабушек и прадедушек. Уточняется, что доплата будет устанавливаться в случае, если они являются опекунами несовершеннолетних или недееспособных совершеннолетних, - говорится на сайте Госдумы.
Повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности предлагается устанавливать не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи, родителей-опекунов лиц из числа недееспособных инвалидов с детства (если эти лица не находятся на полном государственном обеспечении), находящихся на иждивении прадедушки или прабабушки, - отмечается в сообщении.