Происшествия

31 минуту назад

На 38-летнего водителя эвакуатора составили сразу два протокола

4 609
#ПДД #нарушение
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На 38-летнего водителя эвакуатора составили сразу два протокола

Автоэвакуатор был без госномеров и ехал по дороге с односторонним движением во встречном направлении.

Нарушившего правила дорожного движения на улице Крайней водителя автоэвакуатора нашли. На 38-летнего мужчину составили сразу два протокола об административных правонарушениях.

Напомним, в редакцию GOROD48 обратились липчане, которые пожаловались на нарушение правил дорожного движения со стороны водителя эвакуатора. Видео было снято прямо напротив здания Советского районного суда Липецка.

«Эвакуатор со скрученными госномерами прямо напротив Советского районного суда на улице Крайней ехал по односторонней дороге в обратном направлении», — отметил автор видеоролика.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на 38-летнего водителя эвакуатора составили протоколы по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ «Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков» и по части 3 статьи 12.16 КоАП РФ «Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением».
4 609
#ПДД #нарушение
1

Комментарии (4)

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Гость

13 минут назад
КотЭ, по видео прав не лишают, только штраф
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Фокс

17 минут назад
Есть ещё и третье нарушение - остановка в зоне действия знака 3.27 "Остановка запрещена"
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КотЭ

20 минут назад
Отъездился на 1.5 года красавец. Бог не Татошка видит немножко.
ответить

Как гость

21 минуту назад
Ха! Месть!
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Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
22
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
Общество

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