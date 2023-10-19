Происшествия
31 минуту назад
На 38-летнего водителя эвакуатора составили сразу два протокола
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Автоэвакуатор был без госномеров и ехал по дороге с односторонним движением во встречном направлении.
Нарушившего правила дорожного движения на улице Крайней водителя автоэвакуатора нашли. На 38-летнего мужчину составили сразу два протокола об административных правонарушениях.
Напомним, в редакцию GOROD48 обратились липчане, которые пожаловались на нарушение правил дорожного движения со стороны водителя эвакуатора. Видео было снято прямо напротив здания Советского районного суда Липецка.
«Эвакуатор со скрученными госномерами прямо напротив Советского районного суда на улице Крайней ехал по односторонней дороге в обратном направлении», — отметил автор видеоролика.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на 38-летнего водителя эвакуатора составили протоколы по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ «Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков» и по части 3 статьи 12.16 КоАП РФ «Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением».
Напомним, в редакцию GOROD48 обратились липчане, которые пожаловались на нарушение правил дорожного движения со стороны водителя эвакуатора. Видео было снято прямо напротив здания Советского районного суда Липецка.
«Эвакуатор со скрученными госномерами прямо напротив Советского районного суда на улице Крайней ехал по односторонней дороге в обратном направлении», — отметил автор видеоролика.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на 38-летнего водителя эвакуатора составили протоколы по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ «Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков» и по части 3 статьи 12.16 КоАП РФ «Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением».
4 609
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