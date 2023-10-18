Липчане пожаловались на нарушения правил со стороны водителя автоэвакуатора

Улица Крайняя — излюбленное место работы автоэвакуаторов.

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В редакцию GOROD48 обратились липчане, которые пожаловались на нарушение правил дорожного движения со стороны водителя эвакуатора. Видео было снято прямо напротив здания Советского районного суда Липецка.



Улица Крайняя — излюбленное место работы автоэвакуаторов — движение на ней одностороннее, а сам проезд узкий, что зачастую вынуждает водителей парковаться с заездом на тротуар.



«Эвакуатор со скрученными госномерами без сопровождения ГИБДД прямо напротив Советского районного суда на улице Крайней ехал по односторонней дороге в обратном направлении», — отмечает автор видеоролика.



— Госавтоинспекция по городу Липецку разберётся в ситуации, изучит видео и проведёт проверку по данному случаю, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.