Происшествия
сегодня, 13:21
Липчане пожаловались на нарушения правил со стороны водителя автоэвакуатора
2 1230
Улица Крайняя — излюбленное место работы автоэвакуаторов.
В редакцию GOROD48 обратились липчане, которые пожаловались на нарушение правил дорожного движения со стороны водителя эвакуатора. Видео было снято прямо напротив здания Советского районного суда Липецка.
Улица Крайняя — излюбленное место работы автоэвакуаторов — движение на ней одностороннее, а сам проезд узкий, что зачастую вынуждает водителей парковаться с заездом на тротуар.
«Эвакуатор со скрученными госномерами без сопровождения ГИБДД прямо напротив Советского районного суда на улице Крайней ехал по односторонней дороге в обратном направлении», — отмечает автор видеоролика.
— Госавтоинспекция по городу Липецку разберётся в ситуации, изучит видео и проведёт проверку по данному случаю, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Улица Крайняя — излюбленное место работы автоэвакуаторов — движение на ней одностороннее, а сам проезд узкий, что зачастую вынуждает водителей парковаться с заездом на тротуар.
«Эвакуатор со скрученными госномерами без сопровождения ГИБДД прямо напротив Советского районного суда на улице Крайней ехал по односторонней дороге в обратном направлении», — отмечает автор видеоролика.
— Госавтоинспекция по городу Липецку разберётся в ситуации, изучит видео и проведёт проверку по данному случаю, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
2 1230
Василий
Берите пример