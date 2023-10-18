Происшествия

сегодня, 13:21

Липчане пожаловались на нарушения правил со стороны водителя автоэвакуатора

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#ПДД #нарушение
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Улица Крайняя — излюбленное место работы автоэвакуаторов.

В редакцию GOROD48 обратились липчане, которые пожаловались на нарушение правил дорожного движения со стороны водителя эвакуатора. Видео было снято прямо напротив здания Советского районного суда Липецка.

Улица Крайняя — излюбленное место работы автоэвакуаторов — движение на ней одностороннее, а сам проезд узкий, что зачастую вынуждает водителей парковаться с заездом на тротуар.

«Эвакуатор со скрученными госномерами без сопровождения ГИБДД прямо напротив Советского районного суда на улице Крайней ехал по односторонней дороге в обратном направлении», — отмечает автор видеоролика.

— Госавтоинспекция по городу Липецку разберётся в ситуации, изучит видео и проведёт проверку по данному случаю, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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#ПДД #нарушение
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Комментарии (2)

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Василий

53 минуты назад
Это спецтехника им можно
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Берите пример

54 минуты назад
Снимайте номера, перед тем как парковаться!
ответить
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
20
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
Общество

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