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5 минут назад

Минюст РФ зарегистрировал приказ ФАС и Минэнерго о минимальных нормативах продаж топлива на бирже

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#топливо #нормативы

Изменения дадут возможность повысить гарантированный объём предложения востребованного топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях.

Минюст РФ зарегистрировал изменения в совместный приказ ФАС и Минэнерго о минимальных нормативах продаж топлива на бирже. Доля продажи бензина увеличена с 13% до 15%, дизеля - с 9,5% до 12,5%, - передает "Интерфакс".

Данное решение направлено на стабилизацию ценовой ситуации и позволит сформировать дополнительный объем предложения нефтепродуктов на бирже, - говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Кроме того, изменения дадут возможность повысить гарантированный объём предложения востребованного топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях.

Совместный приказ о повышении нормативов биржевых торгов топливом вступает в силу по истечении 10 дней с момента опубликования.
10
#топливо #нормативы

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