5 минут назад
Минюст РФ зарегистрировал приказ ФАС и Минэнерго о минимальных нормативах продаж топлива на бирже
Изменения дадут возможность повысить гарантированный объём предложения востребованного топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях.
Данное решение направлено на стабилизацию ценовой ситуации и позволит сформировать дополнительный объем предложения нефтепродуктов на бирже, - говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Кроме того, изменения дадут возможность повысить гарантированный объём предложения востребованного топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях.
Совместный приказ о повышении нормативов биржевых торгов топливом вступает в силу по истечении 10 дней с момента опубликования.