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42 минуты назад

Электромобиль «Атом» от «Камы» собрал 36 тысяч предзаказов в РФ

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#электромобиль #Атом #Кама

Электромобиль "Атом" от компании "Кама" собрал 36 тысяч предзаказов в России.

Компания "Кама" получила 36 тысяч предзаказов на отечественный электромобиль "Атом", - передает РИА Новости.

Таким образом, бронирование электрокаров из первой партии завершено, о начале предзаказа было объявлено в конце июля. Стоимость бронирования составляла 7000 рублей (при отмене заказа депозит возвращают). При этом предварительную розничную цену электромобиля в настоящее время не сообщают.

Над созданием электромобиля работает команда более чем 700 человек. "Атом" будут собирать на заводе "Москвич", где уже начались процессы по индустриализации, отладке производства и построению функциональных процессов.

Прототип электрокара "Атом" был представлен в мае 2023 года. Известно, что у автомобиля переднеприводная компоновка, время разгона с места до 100 км/ч составляет 7 секунд, а запас хода - 500 км. Также ранее было заявлено о том, что "Атом" получит версии с меньшей автономностью - в районе 300 км. Мультимедиа машины будет работать под управлением Atom OS, которая сможет сопрягаться со смартфоном. Модель построена на модульной платформе, которая позволит создать целое семейство.

Предсерийный автомобиль планируют выпустить в конце следующего года, а запустить массовое производство "Атома" могут в середине 2025 года.
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#электромобиль #Атом #Кама

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