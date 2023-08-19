Выходные в Липецке: жара, субботник, крестный ход, молодёжный фестиваль и танго

Рассказываем, как весело и достойно провести наступивший уикенд.

Жара… Жарища!

Температура сегодня уверенно перешагнёт тридцатиградусную отметку, солнце распалится до 31-33 градусов. Идеальная погода для похода на пляж! Тем более, что осадков не обещают.







Отключения воды

В субботу, 19 августа, из-за ремонтных работ с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители улиц Адмирала Макарова, 1/1, 1/2, 1а, 1б, 1л, 1б/1, 1м/1, 1е, 1ж, 1е/2, 1к5 1е/3, ст1а, ст1а/1; . Доватора, 4к1, 10а, 12, 12а, 10б, 12а/2, 12а/1, 12б, 14, 14/1, 14а, 14б, 14в, 16, 16а, 18, 57а, 59, 61, 63, 63а; Прокатной, 1а, 1б, 2б, 2б/1, 2б корп. а, 2б корп. в, 2б корп. г, 2б корп. Е, а также в частном секторе улиц Богдана Хмельницкого, Доватора, Достоевского, Крылова, Рязанской, Прокатной, Черняховского и в переулке Задонском.







В воскресенье, 20 августа, с 10:00 до 20:00 аналогичные временные неудобства испытают жители улиц 15 микрорайон, 35, 35а, 35б, 36, 37, 39; Водопьянова 70; Малые Ключи, 1,2.

Субботник

Отдыхать на выходных – это бесценно, но вдвойне достойно и гордо принять участие в субботнике и сделать этот мир чуточку лучше. Активных липчан просит помочь убрать пруд на реке Студёновка рядом с ж/д переездом в сторону СНТ «Металлург-1» и частный сектор Опытной станции (сразу за Быхановым Садом). Начало субботника в 10:00.







С собой просят захватить грабли, перчатки, триммер или косу, а также своих друзей. Можно приехать на бесплатном садоводческом автобусе №23 от остановки Быханов Сад.

Крестный ход

Вообще на выходных будет чем заняться и другим энтузиастам. 20 августа из Липецка в Задонск стартует Крестный ход в канун Дня памяти Святителя Тихона Задонского.







Православные верующие отправятся в воскресенье в 10 утра от храма на Водопьянова, сообщили в Липецкой епархии. В первый день липчане дойдут до Покровского храма в селе Косыревка.

«Сухой закон» во имя святости

Мэрия Липецка уточняет,точный маршрут Крестного хода по городу: ул. Водопьянова, 19 – ул. Я.Берзина – ул. Вермишева – ул. Московская – ул. Московская, 30 – Елецкое шоссе – с. Косыревка (ул. Новая, 11).







Заявленная численность паломников – около 300 человек. Дороги перекрывать не станут, но водителям нужно быть крайне аккуратными, проезжая радом со святой толпой. Вдруг кому-нибудь неожиданно станет плохо?

А вот спиртное. Согласно федеральному закону, радом с массовыми мероприятиями продавать перестанут. Время проведения крестного хода по Липецку – с 10:00 до 15:00. По всему маршруту должны прекратить продавать горячительные напитки за два часа до шествия и возобновить только спустя 2 часа, когда пройдёт последний паломник.

Молодёжный фестиваль «BLESSED FEST» (12+)

19 августа масштабный молодёжный фестиваль пройдёт в сердце нашего города — на Липецком городище.

Яркая музыка будет раздаваться со сцены, точки активностей под открытым небом порадуют липчан с 12:00 по 21:00. Будет немало мызыкальных групп, а хедлайнером нашего фестиваля станет Саша Спилберг, которая выступит с DJ-Сетом



Вход на фестиваль свободный.

Выходные в парке Победы

Как всегда, главные городские гуляния на летних выходных пройдут под открытым небом. В парке Победы 19 августа в 17:00 состоится любимое мероприятие для липчан старшего поколения «Играй, гармонь!» (6+). В 18:00 на большой сцене – масштабный музыкальный рок-проект «ROCKSTATSCHOOLКВАШИНО» (12+), а в 21:00 – дискотека для всех «Будут танцы» (16+).





На следующий день, 20 августа, в 18:00 творческая программа городского конкурса «48 талантов. Дети» (6+), а в 19:00 – «48 талантов» среди взрослых (12+). В 20:00 – «Будут танцы» (16+).

Выходные в Нижнем парке

Здесь за культурную программу уикенда будет отвечать Липецкая государственная филармония. В субботу, 19 августа, в 18:00 она организует концерт знаменитого липецкого «Трио баянистов» (12+). В 19:00 пройдёт VI Международный Танго-флешмоб #За танго (12+).





А в воскресенье, 20 августа, филармония представит на главной сцене концертную программу ансамбля «Унион-бэнд» (12+). Лучшие исполнители споют и сыграют для липчан совершенно бесплатно!

Куда ещё сходить?

Семейная программа «Карусель эмоций» (0+) с музыкальными и танцевальными номерами, ростовыми куклами и разнообразными конкурсами будет начинаться в Быхановом саду 19 и 20 августа в 18:30.







В воскресенье она же пройдёт в парке Металлургов в 17:00; в парковой зоне на Соколе в 18:30, в микррайоне «Европейском» - в 19:00.

Для детей

Детский парк «Сказка» приглашает в субботу в 14:00 на мастер-класс по изготовлению бумажных фонариков, а в 17:00 на семейную анимационную программу «В гостях у сказки» (0+). Эта же программа повториться в воскресенье в 17:00.







«Голоса улиц» (6+)

Областной Центр культуры, народного творчества и кино приглашает завершитьвыходные 20 августа в 18:00 проектом «Голоса улиц».

Перед липчанами бесплатно под открытым небом выступит вокальная группа «Вдохновение» из Становлянского района: пикантные аранжировки, сочный вокал и невероятные костюмы. Духовой оркестр имени В. Н. Стецюры тоже приедет к нам из Становлянского района. Зрители услышат произведения советских композиторов и хиты, популярные в наши дни.







Танцы от зрителей приветствуются! А эрудиты попробуют свои силы в традиционной краеведческой викторине с призами.



Кино под открытым небом

20 августа на липецком Городище в 20:00 покажут знаменитый фильм «Миллионер из трущоб». Великобритания, Индия, 2008. Драма. Режиссёры Денни Бойл, Лавлин Тандан (12+)

18-летний сирота из бомбейских трущоб Джамаль Малик всего в одном шаге от выигрыша в 20 миллионов рупий на телешоу "Кто хочет стать миллионером?". Арестованный по подозрению в мошенничестве, он рассказывает полиции невероятную историю своей жизни в трущобах, о потерянной возлюбленной... Полиция в недоумении. Что парень, которому не нужны деньги, делает на этом шоу? И, в конце концов, откуда ему известны все ответы?







В ролях: Анив Капур, Дев Петель, Мадур Митталь.

Дорогие липчане! Желаем вам удачнейших выходных, тем более, что и погода располагает к активному отдыху, и интересных мероприятий в городе будет более, чем достаточно! И всё же в круговороте веселья советуем не забывать и о новостях. Липчанам искать их просто: все собрано в одном месте – на GOROD48. Достаточно время от времени заглядывать на сайт, чтобы быть в курсе всех событий. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова!