Сегодня в Липецке: липчане учат китайский и корейский языки, приём у вице-мэра, тайны археологии

Рассказываем всё самое главное про наступившую пятницу.

Жара

К концу недели погода решила «прожарить» липчан ещё сильнее, столбик термометра перешагнет тридцатиградусную отметку. Сегодня ожидается 29-31 градус и вновь без осадков.







Отключения воды

В последний рабочий день недели ремонт на сетях водоснабжения будут проводить по минимуму, из-за чего без холодной воды останутся считанное число домов. С 10:00 до 20:00 временные неудобства испытают жители улиц 4-й Пятилетки, 5, 6, 10; 30 лет Октября, 6, 2, 8; Неделина, 10; Шкатова, 4.







Отключения света

В различных частях Липецка будет приостановлена подача электроэнергии. С 9:00 до 17:00 проведут в потёмках жители улиц 15-й микрорайон, 34; Ангарской, 1, 1а, 1в, 1г, 2а; Зёлёной, 1 – 38; Ильича, д. 31, 31а, 42, 48, 50, 52, 54; переулков 1-м Садовом, 14; 1-м Театральном, 5; Моторном, 1-14; Парковом, 1-11; Стандартном, 1; Усадебном, 1 – 15. В это же время полностью обесточат улицу Ватутина, а также переулки 1-й Лесной, 2-й Лесной, 2-й Моторный, 2-й Театральный







На час короче – с 9:00 до 16:00 продлится отключение света на улицах Академика Вавилова, 4, 80 – 131; Гранитной, 74 -119; Кротевича, 76 – 137; Новокарьерной, 2 – 99; Тельмана, 68, 70 - 88, 90; Урицкого, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121 - 148, 150, 152; Шевченко, 83, 85 – 99, 101 - 119, 121.

Пробки

В пятницу хоть не выезжай из дома. Количество машин на дорогах Липецка увеличивается кратно, а вместе с ними растут и заторы. Единственный выход – уповать на знание города и на «Яндекс-пробки» и аналогичные приложения. Заглядывать в них перед выездом обязательно, чтобы выбрать оптимальный маршрут. Иначе проведёте день в пробках.

Приём у вице-мэра

Сегодня личный приём граждан проведёт заместитель глав администрации Липецка Анна Шамаева.







В администрации она курирует департаменты образования, культуры и туризма, физкультуры и спорта, управления городскими округами, управление опеки и охраны прав детства, отдел по работе с молодежью. Если у вас есть вопросы, касающиеся этих ведомств, то можно попробовать записаться на приём, который состоится в администрации Липецка (пл. Театральная. 1) в кабинете 102 сегодня с 14:00.



Кино от липецкого режиссёра

В Липецкой областной универсальной научной библиотеке сегодня в 18:00 вновь состоится заседание Клуба любителей документального кино. Смотреть будут фильм липецкого режиссёра и оператора, члена Союза кинематографистов России Владимира Корзинкина «Палеолит».







Раскопки на знаменитой стоянке продолжаются каждый год до сих пор



Лента рассказывает о знаменитой палеолитической стоянке в деревне Гагарино Липецкой области, которой примерно 22 тысячи лет. Палеолит – это ранняя эпоха первобытных людей, каменных орудий и зарождения общественных отношений. Картина с элементами игрового кино даст вам представление о том, какие люди здесь жили, как одевались, чем занимались и на кого охотились.



Лекция о "Бубновом валете" (16+)

Пытливые умы приглашают сегодня и в Дом Мастера – Художественный музей имени В.Сорокина (ул. Ленина, 2).

В 18:00 здесь прочитает лекцию искусствовед, доцент ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского Наталья Прямкова. Речь пойдет об объединении авангардистов «Бубновый валет» и ярких его представителях – Илье Машкове и Петре Кончаловском. Творчество этих художников – путь от кубизма, фовизма и символизма к реалистической живописи.

Цена билета – символические 100 рублей, но за них можно будет дополнительно посетить и выставку произведений Зураба Церетели «Радость жизни».







И.Машков. Автопортрет и портрет Петра Кончаловского. Живопись, 1910 год.



«Из земли, из цвета» (12+)

В большом зале Липецкого историко-культурного музея (ул. Космонавтов,2) в 17:00 состоится открытие выставки «Из земли, из цвета».







На ней будут представлены живопись, графика и керамика художниц Нелли Бурлей (Липецк), Екатерины Григорьевой (Елец), Светланы Пастуховой (Грязи). Все три автора – разные, но кое-что их объединяет, а именно - насыщенная творческая деятельность, участие и победы в различный творческих конкурсах, любовь и преданность русской культуре, к родной земле и, конечно, обостренное чувство прекрасного.

Выставка продлится до 5 ноября. Мужей работает ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 19:00.

Под открытым небом

В 18:40 Быханов сад приглашает юных посетителей и их родителей провести пятничный вечер вместе. Для гостей подготовлена семейная анимационная программа «Карусель эмоций» (0+) с аниматорами и ростовыми куклами, которые проведут активные детские игры, весёлые конкурсы и увлекательные эстафеты. Отдыхающие смогут принять участие в музыкальных испытаниях и викторинах.







Гуляния пройдут и в других парках Липецка. В 17:00 детский парк приглашает на свою фирменную программу «В гостях у СКАЗКИ» (0+), которая завоевала популярность и у взрослых. И у малышей.

А в парковой зоне на Соколе в 17:00 зазвучат мелодии проекта «Играй, гармонь!» (6+). Можно придти со своим инструментом и блеснуть творчеством, а можно – просто послушать.



Липчане учат китайский и корейский языки

С каждым годом все больше людей обращаются к репетиторам для изучения иностранных языков. Так, к августу 2023 спрос на услуги по изучению иностранных языков на Авито вырос на 48% по сравнению с прошлым годом. Растет и предложение — число объявлений от репетиторов на Авито выросло на 24% за тот же период.







Традиционно высокий спрос сохраняется на услуги обучения английскому языку (+46% год к году), однако темпы роста спроса на него значительно уступают азиатским языкам. Так, по данным Авито Услуг, спрос на изучение корейского языка за год вырос более чем в 2 раза (+113%), китайского языка — на 83% за аналогичный период. Третье место занял испанский язык (+69%).











