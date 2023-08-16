Индекс здоровья бизнеса в РФ превысил допандемийный уровень

Индекс здоровья российского бизнеса достиг 69 баллов по итогам II квартала 2023 года, что стало максимумом с 2019-го. Об этом сказано в исследовании hh.ru, банка «Точка» и Calltouch, с которым ознакомились «Известия».





В доковидном 2019 году показатель составлял в среднем 52 балла. В пандемийном 2020-м он снизился до 50 баллов, в 2021-м — восстановился до 63 баллов, а в 2022-м упал до 62.



В 2023 году выше всего был индекс здоровья у малого бизнеса (76 баллов), средние же компании чувствуют себя хуже (показатель сократился с 55 до 52 баллов), отмечено в исследовании.



Сейчас малому бизнесу открылись многие ниши, получился хороший импульс для роста в ряде сегментов, пояснил член президиума «Опоры России» Павел Самиев.



Небольшие предприятия ориентированы в основном на внутренний спрос, они меньше зависят от импорта из Европы и США, а потому быстро смогли перестроиться, отметила директор АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» Наталья Назарова.



В целом среди барьеров для развития бизнеса эксперты называют низкую обеспеченность заемными средствами, высокую налоговую нагрузку, нестабильность экономико-политической ситуации, а также дефицит на рынке труда.

Основную роль в восстановлении российской экономики должен сыграть частный бизнес, говорил ранее президент РФ Владимир Путин.



