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29 минут назад
В Воронеже на прохожую из окна сбросили вентилятор
Полиция Воронежа начала проверку по заявлению девушки, рядом с которой разбился о землю бытовой вентилятор, выброшенный из окна многоэтажки, сообщает РИА Новости.
На кадрах видно, что девушка идет по тротуару. Во время прогулки буквально в нескольких миллиметрах от нее падает вентилятор и разбивается о землю.
По данным очевидца инцидента, электроприбор выбросила жительница дома по улице Шишкова, под окнами которого проходила девушка в момент записи видео.
"12 августа в отдел полиции № 6 обратилась местная жительница с заявлением о падении вентилятора около 09:15 из окна многоэтажного дома. 36-летняя заявительница не пострадала", - рассказала руководитель пресс-службы ГУ МВД по региона Наталья Куликова. Сама девушка в соцсети написала, что вентилятор задел ее руку.
На кадрах видно, что девушка идет по тротуару. Во время прогулки буквально в нескольких миллиметрах от нее падает вентилятор и разбивается о землю.
По данным очевидца инцидента, электроприбор выбросила жительница дома по улице Шишкова, под окнами которого проходила девушка в момент записи видео.
"12 августа в отдел полиции № 6 обратилась местная жительница с заявлением о падении вентилятора около 09:15 из окна многоэтажного дома. 36-летняя заявительница не пострадала", - рассказала руководитель пресс-службы ГУ МВД по региона Наталья Куликова. Сама девушка в соцсети написала, что вентилятор задел ее руку.