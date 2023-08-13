В России

29 минут назад

В Воронеже на прохожую из окна сбросили вентилятор

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Полиция Воронежа начала проверку по заявлению девушки, рядом с которой разбился о землю бытовой вентилятор, выброшенный из окна многоэтажки, сообщает РИА Новости.

На кадрах видно, что девушка идет по тротуару. Во время прогулки буквально в нескольких миллиметрах от нее падает вентилятор и разбивается о землю.

По данным очевидца инцидента, электроприбор выбросила жительница дома по улице Шишкова, под окнами которого проходила девушка в момент записи видео.

"12 августа в отдел полиции № 6 обратилась местная жительница с заявлением о падении вентилятора около 09:15 из окна многоэтажного дома. 36-летняя заявительница не пострадала", - рассказала руководитель пресс-службы ГУ МВД по региона Наталья Куликова. Сама девушка в соцсети написала, что вентилятор задел ее руку.





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