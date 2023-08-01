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сегодня, 14:46

К концу 2025 года отремонтируют фасады шести домов на улице Советской

7 342
#благоустройство
К концу 2025 года отремонтируют фасады шести домов на улице Советской

Фасад одного из домов уже готов. Теперь мэрия должна согласовать с собственниками нежилых помещений внешний вид вывесок и входных групп магазинов.

Осенью прошлого года GOROD48 писал об итогах публичных обсуждений проекта комплексного благоустройства улицы Советской (от улицы Горького до площади Победы), выполненного архитектурным бюро Галины Козубенко. Проблемами этой улицы архитектор тогда назвала узость тротуаров, недостаток озеленения, устаревшие фасады зданий и элементы благоустройства, обилие на улице «визуального мусора» в виде вывесок и рекламы, множество выходящих на тротуары ступенек и пандусов, отсутствие велодорожек.

Так как на реализацию всех пожеланий архитекторов в городском бюджете нет средств, мэрия решила начать с малого: приведения фасадов старых зданий к единой цветовой гамме и к единому виду — входов в магазины, парикмахерские и аптеки, а также вывесок на них. В планы регионального Фонда капремонта попали шесть фасадов четырех-пятиэтажных домов, которые должны бы приведены под один внешний вид к концу 2025 года.

Один из них, дом №43, ФКР сделал к концу июля.

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внешний вид дома по весне

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и сегодня 

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  — Фасад дома оштукатурен выше первого его этажа. Балконы обшиты металлокассетами. На первом этаже здания расположены нежилые помещения, входные группы которых будут оформлены в едином стиле. Соответствующие переговоры с собственниками этих нежилых помещений ведутся при помощи администрации Липецка. От того, как скоро представители бизнеса согласуют друг с другом свои планы, зависит срок работ по ремонту их части фасада, — сообщили GOROD48 в ФКР. 

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Пока что первый этаж дома, с которого до кирпича отбита старая штукатурка, находится в диком диссонансе с внешним видом всего здания.

— Дом входит в границы проекта комплексного благоустройства улицы Советской и отделывается в соответствии с проектными предложениями по капремонту здания, в том числе коммерческого первого этажа. Вывески и входные группы будут приведены в соответствии с общим внешним видом здания, — сказали в пресс-службе мэрии.
7 342
#благоустройство

Комментарии (7)

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Красивый ремонт

35 минут назад
Красивый ремонт ,но как говорила известная актриса Фаина Раневская ,фасад то можно подтянуть ,а вот канализация старая останется! Кстати жители Советской до сих пор в фекалиях тонут.
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Елена

39 минут назад
Кому нужны эти ваши фасады когда во дворах грязь , асфальта во дворах нет , деревья гнилые - СКОЛЬКО МОЖНО ЗАНИМАТЬСЯ ПОКАЗУХОЙ И РАЗБАЗАРИВАНИЕ СРЕДСТВ ЖИЛЬЦОВ
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Гость

сегодня, 15:05
Как мост над Каменным логом отремонтируют? На котором асфальт проваливается и ограждения шатаются...
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Жилец

сегодня, 15:04
Войдите во даор этого дома, просто кашмар, детей пускать страшно, и еще центр города. С улицы красиво, а во двор незаходить
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Желябова

сегодня, 15:03
Подобные картинки видели в прошлом году жители ул.Плеханова и Желябова,только всë осталось на бумаге,не смотря на клятвенные обещания нашей Красотки начать всë этим летом.
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123

сегодня, 14:56
Это как ФАНТИК от конфетки- развернёшь , в там пусто.
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Илья

сегодня, 14:55
А первомайскую? на пересечении с Пушкина фасад дома страсть господня.
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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