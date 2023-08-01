сегодня, 14:46
К концу 2025 года отремонтируют фасады шести домов на улице Советской
Фасад одного из домов уже готов. Теперь мэрия должна согласовать с собственниками нежилых помещений внешний вид вывесок и входных групп магазинов.
Так как на реализацию всех пожеланий архитекторов в городском бюджете нет средств, мэрия решила начать с малого: приведения фасадов старых зданий к единой цветовой гамме и к единому виду — входов в магазины, парикмахерские и аптеки, а также вывесок на них. В планы регионального Фонда капремонта попали шесть фасадов четырех-пятиэтажных домов, которые должны бы приведены под один внешний вид к концу 2025 года.
Один из них, дом №43, ФКР сделал к концу июля.
внешний вид дома по весне
и сегодня
— Фасад дома оштукатурен выше первого его этажа. Балконы обшиты металлокассетами. На первом этаже здания расположены нежилые помещения, входные группы которых будут оформлены в едином стиле. Соответствующие переговоры с собственниками этих нежилых помещений ведутся при помощи администрации Липецка. От того, как скоро представители бизнеса согласуют друг с другом свои планы, зависит срок работ по ремонту их части фасада, — сообщили GOROD48 в ФКР.
Пока что первый этаж дома, с которого до кирпича отбита старая штукатурка, находится в диком диссонансе с внешним видом всего здания.
— Дом входит в границы проекта комплексного благоустройства улицы Советской и отделывается в соответствии с проектными предложениями по капремонту здания, в том числе коммерческого первого этажа. Вывески и входные группы будут приведены в соответствии с общим внешним видом здания, — сказали в пресс-службе мэрии.
Красивый ремонт
Елена
Гость
Жилец
Желябова
123
Илья