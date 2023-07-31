В России

13 минут назад

В России зарегистрировалось почти 100 тыс. самозанятых до 18 лет

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Более 95 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет зарегистрировались как самозанятые по состоянию на 1 июля 2023 года. Это на 20% больше, чем летом 2022-го, говорится в ответе Федеральной налоговой службы (ФНС) на запрос Агентства стратегических инициатив.

Как сообщают «Известия», лидерами по числу несовершеннолетних самозанятых оказались Москва (20 тыс. человек, рост в 1,5 раза), Санкт-Петербург (7,7 тыс.), Московская (7,3 тыс.) и Свердловская области (4,7 тыс.).

Нынешний рост связан с нехваткой денег в семье, со стремлением подростков быть независимыми от родительского кошелька и с потребностью бизнеса во временных работниках в условиях кадрового дефицита, пояснил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Новое поколение предпринимателей не воспринимают налогообложение как что-то несправедливое или ненужное, считает профессор кафедры государственного регулирования экономики факультета государственного управления экономикой ИГСУ РАНХиГС Наталья Булетова.

Подрастающее поколение меньше рассчитывает на государство или родителей и активнее опирается на собственные силы, полагает основатель IT-платформы для самозанятых «ЯЗАНЯТ», председатель Комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков.
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