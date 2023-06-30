Происшествия

43 минуты назад

На улице Водопьянова из-за пожара в девятиэтажке эвакуировали человека

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#МЧС #пожар
На улице Водопьянова из-за пожара в девятиэтажке эвакуировали человека

Огонь вспыхнул в одной из квартир.

Утром 29 июня в Липецке на улице Водопьянова, 14 из-за пожара в квартире был эвакуирован один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Происшествие обошлось без пострадавших. Площадь пожара, в котором была повреждена отделка квартиры и вещи составила пять квадратных метров.

Также за сутки в Липецке произошло еще три пожара. На улице Студеновской горели 20 квадратных метров деревянного пола в нежилом двухэтажном доме, на улице Звездной — десять квадратных метров мусора в заброшенном гараже, на улице Кувшинова пожар возник в каменной беседке, но кроме полметра краски на стене ничего не испорчено.

А ночью 29 июня в селе Сухая Лубна сгорела недостроенная бревенчатая баня.

Примечательно, что в одном из телеграм-каналов предполагают, якобы ссылаясь на следствие, что произошло это в результате поджега из-за активной жизненной позиции владелицы. Правда указывают, что это произошло сегодняшней ночью.

В пресс-службе УВМД России по Липецкой области подтвердили GOROD48 факт возгорания хозпостройки в населенном пункте 29 июня, однако заявлять о точных причинах пожара не стали до результатов всех необходимых экспертиз. 

- На сегодняшний день пока проводится проверка, - отметили в полиции.
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#МЧС #пожар

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