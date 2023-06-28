Не смажешь – не поедет, не польешь – не созреет

Под Липецком и в самом городе работают уникальные в своем роде предприятия. Во-первых, их продукция пользуется огромным спросом, во-вторых — конкурентоспособна, в-третьих —замещает импорт. Им удается развиваться, несмотря на санкции. О таких предприятиях мы рассказываем в рамках проекта «Сделано в Липецке»

Известная компания «Авикс», работающая на рынке пластичных смазочных материалов, присадок к ним, антифризов, смазочно-охлаждающих жидкостей, эмульсолов, пришла в Липецкую область в 2014 году. По словам директора «Авикс Групп» Сергея Сухова, в Грязях им подошла и площадка, на которой располагались подходящие помещения, и логистические возможности, а главное — устраивал кадровый потенциал.«Авикс» отремонтировала старую котельную с компрессорной станцией, и открыла небольшой завод по производству высококачественных смазочных материалов для промышленных предприятий, аграрного сектора, отечественной и зарубежной автомобильной техники и оборудования, дав работу более полусотне грязинцев.— В принципе наше производство создавалось под металлургические и автопредприятия, расположенные как в России, Беларуси, так и странах ближнего зарубежья — Казахстана, Киргизии, Армении. До санкций мы работали с Сербией, Молдавией, Литвой, Болгарией, — рассказал Сергей Сухов. — После того, как европейские производители ушли с российского рынка, «Шелл», «Мобил», «Тоталь», увеличились заказы от российских флагманских металлургических предприятий.Причем, по словам Сергея Сухова, европейских поставщиков сырья сменили азиатские и российские.— Поставщики сырья для «Авикса», если брать присадки, — китайские, причем проверенные, по остальным компонентам — российское, а масла — «Газпромнефть», «Лукойл», «Роснефть». Причем эти гиганты являются нашими номинальными конкурентами, они производят такую же продукцию. Но большие компании выполняют и гигантские заказы, проигрывая более мелким, которые гораздо оперативней удовлетворяют спрос.При грязинском «Авиксе» есть сертифицированная лаборатория, по сути это научно-исследовательский центр, в котором и рождаются миксы различных масел, смазочного материала, эмульсолы, технологические средства. На «Авиксе» тут же проведут любые исследований и изготовят продукцию по желанию заказчика и подберут аналог продукции, производители которой ушли из страны.—Собираем аналоги в течение недели-двух, еще две недели проводим испытания, и через месяц-полтора внедряем на производство, — говорит Сергей Сухов.Кстати, после начала санкционной тряски такие предприятия как «Авикс» получают поддержку областных властей через Фонд развития промышленности.В марте 2023 года ООО «Авикс Групп» получил целевой заем на 24 миллиона рублей с льготной ставкой в 2% по программе «Проектное финансирование» для увеличения производственных мощностей. Продукция предприятия входит в отраслевой план мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности Российской Федерации. Кроме того, «Авикс»» является важнейшим звеном кооперационной цепочки при производстве сельскохозяйственной техники и потенциальным участником кластера сельхозмашиностроения.Под Липецком, в Боринское, существует предприятие вполне себе европейского типа. Никогда не подумаешь, что это завод. Больше похоже на какой-то ресторанно-гостиничный комплекс: лужайки, дорожки, зеленые газоны. Наличие производственной деятельности выдают лишь грузовики у эстакады современного здания.Продукция же ООО «ПластиФорм» необычна, это так называемые преформы, или заготовки для пластиковых емкостей и крышек к ним.Из специальных машин выходят, на первый взгляд, обычные колбы, но именно из них потом получают бутылки, флаконы, и другие емкости. Каждая партия таких колб производится в соответствии с пожеланиями заказчика — по цвету, плотности, объему. Заготовки-преформы девушки-сотрудницы сверяют с эталонным экземпляром. Не совпадающие – отбраковываются, идут в переплавку.— География поставок преформ и колпачков широкая. Но в первую очередь это наши местные, липецкие молочные предприятия, производства соков, минеральной воды, пенных напитков. Затем – южный Кавказ, Краснодарский край, Пенза, Казань, Подмосковье. Уже на месте наш заказчик сам «выдувает» необходимую ему тару, — говорит заместитель генерального директора Александр Дорофеев.В прошлом году предприятие выпустило 14 тысяч тонн продукции. В этом планируется на тысячу больше. В планах и увеличение мощностей, так как спрос растет. Санкции ударили и по этой отрасли. В «ПластиФорме» сложности не скрывают, так как оборудование в основном австрийскиое, пресс-формы – швейцарские, программное обеспечение тоже импортное. И если самим машинам предприятие ищет аналоги в России, и они есть, то с софтом — существуют трудности.Оказавшимся в таких затруднительных ситуациях подставляет плечо тот же Фонд развития промышленности. В апреле 2022 года ООО «ПластиФорм» получило заем в 150 миллионов рублей по региональной программе «Поддержка в условиях санкционных ограничений» на пополнение оборотного капитала для закупки сырья и материалов». Заем выдан по льготной ставке 7,5 %.В этом году предприятие подало заявку и на получение федерального финансирования в 100 миллионов рублей по программе «Производительность труда» на реализацию проекта «Расширение производственных мощностей для увеличения объема производства преформ и повышения производительности труда». Проект предполагает прирост производительности труда на 43% к 2028 году. Общий бюджет проекта — 243 миллиона рублей.— Мы всегда приходим на помощь в случаях, когда, например, банки не идут на риски, из-за того, что сложное производство, а производителю нужна низкая процентная ставка. Фонд поддержки промышленности кредитовал уже пять таких производителей и больше десятка производств, строится при нашей поддержке в данный момент, — рассказал заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов.В районе Сокола расположено предприятие по производству полиэтиленовой агропленки и пленки термоусадочной. Ее применяют при строительстве теплиц. Липецкую пленку покупают липецкие же крупные тепличные хозяйства. Но большой спрос и за пределами области.Причем, если в стране все еще в основном используется трехслойная пленка, то в Липецке делают пятислойную. А она имеет и больший срок службы, и обеспечивает меньшие энергозатраты.На этом же предприятии начали производить системы капельного полива для закрытого грунта.— До этого гидросистемы для капельного орошения в нашей стране были импортными, или производились для открытого грунта. Мы стали первыми, кто начал производить системы капельного полива для закрытого грунта, для теплиц, на которые идет и наша пленка, — говорит соучредитель ООО «СпецАгро» Артур Баберян.По словам директора предприятия Сергея Селянина, новые направления в производстве продукции из ПВХ им подсказывают, как раз тепличные комплексы, а они – лидеры по выращиванию овощей в закрытом грунте, в том числе благодаря липецкой пленке. Помогает развитию новых проектов финансовая поддержка со стороны областного правительства и Фонда поддержки промышленных предприятий.В феврале 2022 года компания ООО «СпецАгро» получила льготный заем на реализацию проекта «Производство пятислойной агропленки и термоусадочной пленки для промышленных теплиц» на сумму 53 914 000 рублей. В декабре 2022-го — региональную поддержку в виде льготного займа в 22 миллиона рублей (процентная ставка — 3 % годовых) на пополнение оборотных активов по программе «Поддержка в условиях санкционных ограничений», что позволило не только сохранить, но и нарастить объемы продукции.По словам руководителя регионального Фонда развития промышленности Владимира Дубинина, при поддержке федерального Фонда поддержки промышленности, региональный Фонд может выдавать займы под очень маленький процент: от 3% до, буквально, 1%.— На текущий момент мы рассматриваем около 20 различных заявленных проектов. Их общий бюджет — 14 миллиардов рублей. Но мы не только финансируем проекты, мы же не банк, но и оказываем консалтинговые услуги, сопровождаем их, помогая предприятиям «упаковать» проект, — рассказал Владимир Дубинин.