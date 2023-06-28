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Не смажешь – не поедет, не польешь – не созреет
Под Липецком и в самом городе работают уникальные в своем роде предприятия. Во-первых, их продукция пользуется огромным спросом, во-вторых — конкурентоспособна, в-третьих —замещает импорт. Им удается развиваться, несмотря на санкции. О таких предприятиях мы рассказываем в рамках проекта «Сделано в Липецке»
«Авикс» отремонтировала старую котельную с компрессорной станцией, и открыла небольшой завод по производству высококачественных смазочных материалов для промышленных предприятий, аграрного сектора, отечественной и зарубежной автомобильной техники и оборудования, дав работу более полусотне грязинцев.
— В принципе наше производство создавалось под металлургические и автопредприятия, расположенные как в России, Беларуси, так и странах ближнего зарубежья — Казахстана, Киргизии, Армении. До санкций мы работали с Сербией, Молдавией, Литвой, Болгарией, — рассказал Сергей Сухов. — После того, как европейские производители ушли с российского рынка, «Шелл», «Мобил», «Тоталь», увеличились заказы от российских флагманских металлургических предприятий.
Причем, по словам Сергея Сухова, европейских поставщиков сырья сменили азиатские и российские.
— Поставщики сырья для «Авикса», если брать присадки, — китайские, причем проверенные, по остальным компонентам — российское, а масла — «Газпромнефть», «Лукойл», «Роснефть». Причем эти гиганты являются нашими номинальными конкурентами, они производят такую же продукцию. Но большие компании выполняют и гигантские заказы, проигрывая более мелким, которые гораздо оперативней удовлетворяют спрос.
При грязинском «Авиксе» есть сертифицированная лаборатория, по сути это научно-исследовательский центр, в котором и рождаются миксы различных масел, смазочного материала, эмульсолы, технологические средства. На «Авиксе» тут же проведут любые исследований и изготовят продукцию по желанию заказчика и подберут аналог продукции, производители которой ушли из страны.
—Собираем аналоги в течение недели-двух, еще две недели проводим испытания, и через месяц-полтора внедряем на производство, — говорит Сергей Сухов.
Кстати, после начала санкционной тряски такие предприятия как «Авикс» получают поддержку областных властей через Фонд развития промышленности.
В марте 2023 года ООО «Авикс Групп» получил целевой заем на 24 миллиона рублей с льготной ставкой в 2% по программе «Проектное финансирование» для увеличения производственных мощностей. Продукция предприятия входит в отраслевой план мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности Российской Федерации. Кроме того, «Авикс»» является важнейшим звеном кооперационной цепочки при производстве сельскохозяйственной техники и потенциальным участником кластера сельхозмашиностроения.
Заглянуть в бутылку
Под Липецком, в Боринское, существует предприятие вполне себе европейского типа. Никогда не подумаешь, что это завод. Больше похоже на какой-то ресторанно-гостиничный комплекс: лужайки, дорожки, зеленые газоны. Наличие производственной деятельности выдают лишь грузовики у эстакады современного здания.
Продукция же ООО «ПластиФорм» необычна, это так называемые преформы, или заготовки для пластиковых емкостей и крышек к ним.
Из специальных машин выходят, на первый взгляд, обычные колбы, но именно из них потом получают бутылки, флаконы, и другие емкости. Каждая партия таких колб производится в соответствии с пожеланиями заказчика — по цвету, плотности, объему. Заготовки-преформы девушки-сотрудницы сверяют с эталонным экземпляром. Не совпадающие – отбраковываются, идут в переплавку.
— География поставок преформ и колпачков широкая. Но в первую очередь это наши местные, липецкие молочные предприятия, производства соков, минеральной воды, пенных напитков. Затем – южный Кавказ, Краснодарский край, Пенза, Казань, Подмосковье. Уже на месте наш заказчик сам «выдувает» необходимую ему тару, — говорит заместитель генерального директора Александр Дорофеев.
В прошлом году предприятие выпустило 14 тысяч тонн продукции. В этом планируется на тысячу больше. В планах и увеличение мощностей, так как спрос растет. Санкции ударили и по этой отрасли. В «ПластиФорме» сложности не скрывают, так как оборудование в основном австрийскиое, пресс-формы – швейцарские, программное обеспечение тоже импортное. И если самим машинам предприятие ищет аналоги в России, и они есть, то с софтом — существуют трудности.
Оказавшимся в таких затруднительных ситуациях подставляет плечо тот же Фонд развития промышленности. В апреле 2022 года ООО «ПластиФорм» получило заем в 150 миллионов рублей по региональной программе «Поддержка в условиях санкционных ограничений» на пополнение оборотного капитала для закупки сырья и материалов». Заем выдан по льготной ставке 7,5 %.
В этом году предприятие подало заявку и на получение федерального финансирования в 100 миллионов рублей по программе «Производительность труда» на реализацию проекта «Расширение производственных мощностей для увеличения объема производства преформ и повышения производительности труда». Проект предполагает прирост производительности труда на 43% к 2028 году. Общий бюджет проекта — 243 миллиона рублей.
— Мы всегда приходим на помощь в случаях, когда, например, банки не идут на риски, из-за того, что сложное производство, а производителю нужна низкая процентная ставка. Фонд поддержки промышленности кредитовал уже пять таких производителей и больше десятка производств, строится при нашей поддержке в данный момент, — рассказал заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов.
Пять слоев урожая
В районе Сокола расположено предприятие по производству полиэтиленовой агропленки и пленки термоусадочной. Ее применяют при строительстве теплиц. Липецкую пленку покупают липецкие же крупные тепличные хозяйства. Но большой спрос и за пределами области.
Причем, если в стране все еще в основном используется трехслойная пленка, то в Липецке делают пятислойную. А она имеет и больший срок службы, и обеспечивает меньшие энергозатраты.
На этом же предприятии начали производить системы капельного полива для закрытого грунта.
— До этого гидросистемы для капельного орошения в нашей стране были импортными, или производились для открытого грунта. Мы стали первыми, кто начал производить системы капельного полива для закрытого грунта, для теплиц, на которые идет и наша пленка, — говорит соучредитель ООО «СпецАгро» Артур Баберян.
По словам директора предприятия Сергея Селянина, новые направления в производстве продукции из ПВХ им подсказывают, как раз тепличные комплексы, а они – лидеры по выращиванию овощей в закрытом грунте, в том числе благодаря липецкой пленке. Помогает развитию новых проектов финансовая поддержка со стороны областного правительства и Фонда поддержки промышленных предприятий.
В феврале 2022 года компания ООО «СпецАгро» получила льготный заем на реализацию проекта «Производство пятислойной агропленки и термоусадочной пленки для промышленных теплиц» на сумму 53 914 000 рублей. В декабре 2022-го — региональную поддержку в виде льготного займа в 22 миллиона рублей (процентная ставка — 3 % годовых) на пополнение оборотных активов по программе «Поддержка в условиях санкционных ограничений», что позволило не только сохранить, но и нарастить объемы продукции.
По словам руководителя регионального Фонда развития промышленности Владимира Дубинина, при поддержке федерального Фонда поддержки промышленности, региональный Фонд может выдавать займы под очень маленький процент: от 3% до, буквально, 1%.
— На текущий момент мы рассматриваем около 20 различных заявленных проектов. Их общий бюджет — 14 миллиардов рублей. Но мы не только финансируем проекты, мы же не банк, но и оказываем консалтинговые услуги, сопровождаем их, помогая предприятиям «упаковать» проект, — рассказал Владимир Дубинин.
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