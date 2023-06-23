Сегодня в Липецке; гроза, выпускной и вакансии мечты – цветовод в цирк и тестировщик романтики

Рассказываем всё самое необходимое про наступившую пятницу.

Дождь с грозой

Сегодня в Липецке не очень жарко – 22-24 градуса, при этом вернутся кратковременные дожди. Местами они пройдут с грозой.







Отключения воды

Ремонт водоснабжения и электросетей сегодня будет вестись без особого фанатизма, поэтому отключения немного. Холодную воду с 10:00 до 20:00 вообще перекроют лишь на двух улицах – Космонавтов, 88, 90, 94, 94а, 96а, 96б, а также в селе Сырском на улице Пролетарской.







Отключения света

Электричества с 9:00 до 17:00 не будет на улице Артёма, 3, 13; Воровского, 1а, с 3 по 26, а также №№ 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42; Депутатской, с 2 по 41, а также №№ 43, 46, 52а; Киевской, 16а; Московской, 6; Ферросплавной, 21а; на проспекте Мира, 35а; в Крымском переулке. 2, 4, 6, 8; Фруктовом переулке, 1а.







В эти же часы полностью обесточат улицы Даргомыжского и Чкалова, Лебедянское шоссе.

Пробки

В любой рабочий день в Липецке сложно передвигаться с самого утра, а в пятницу – вдвойне. Но выход есть. Всего пара минут на изучение «Яндекс-пробок» и аналогичных приложений помогут вам выбрать оптимальный маршрут. Помните, не сеществует такой пробки, которую нельзя было бы объехать.



Выпускной (16+)

Главное событие дня – выпускной у липецких одиннадцатиклассников. Традиционный городской балл выпускников «Липецкие зори» начнётся в 19:30 на площади Ленина-Соборной, где по такому случаю уже установили большую сцену.







Праздник будет состоять из двух частей: торжественной и концертной. В мэрии Липецка заявили, что прислушались к пожеланиям выпускников, поэтому ведущими мероприятия станут сами вчерашние школьники, они же вместе с артистами примут участие в концертных номерах. В прошлом году, напомним, липецких выпускников «раскачивал» популярный в молодёжной среде столичный рэпер ST.

Ночью в центре без спиртного

В связи с проведением выпускного в центральной части Липецка сегодня ограничат продажу алкоголя. По закону запрет начнёт действовать за два часа до массового мероприятия, т.е. с 17:30 и будет продолжаться ещё два часа после – до полуночи. А так как новью спиртное в Липецке тоже вне закона, то по факту купить его моно будет только на следующее утро с 9:00.







Ярмарка трудоустройства (16+)

Выпускной – это хорошо, а где дальше учиться или работать? Сегодня в 10:00 в ТРЦ «Ривьера» (ул. Катукова, 51) пройдёт ярмарка трудоустройства.

Свои вакансии представят около 20 компаний. Кроме того, карьерные консультанты расскажут, как повысить квалификацию, получить господдержку и пройти переобучение.







А в Быхановом саду в это же время состоится ярмарка учебных мест. Представители колледжей помогут абитуриентам и школьникам с выбором учебного заведения и профессии

«Квартирник в живом музее» (12+)

В областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54 а) сегодня в 19:00 вниманию зрителей представят новый сольный проект елецкого музыканта Ильи Юрова — YAMA, развивающий разнообразные стили и направления, такие как фри-джаз, новая волна и экспериментальный рок.

В программе — новые песни: «Танго в моей голове», «Обертка», «Ветер свободы». Творчество Ильи удостоено высоких оценок Юрия Шевчука («ДДТ») и Олега Гаркуши («АукцЫон»). Зрителям обещают качественный звук, отличную энергетику и доверительное общение.







Четыре комика (16+)

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) сегодня в 19:31 пройдут разгоны от «Липецком комедии». Четыре комика четыре комика в реальном времени прямо на ходу будут придумывать приколы на основе своих наблюдений и жизненного опыта.







Пейзажи художника из Твери (6+)

Новая выставка открывается сегодня в Доме Мастера (ул. Ленина, 2). В 17:00 состоится торжественное открытие экспозиции Николая Дочкина – Заслуженного художника РФ, Почетного гражданина Твери и Тверской области.

При жизни Дочкин отмечал, что большое влияние на его творчетсво оказал липецкий художник Виктор Сорокин, который был его преподавателем в Елецком художественном училище. По словам организаторов выставки, именно это обстоятельство и вдохновило их на идею привезти работы тверского художника в Липецк и представить их в интерьерах Дома мастера-Художественного музея им. В.С. Сорокина. Большинство работ на выставке – пейзажи: природа родного Тверского края, побережье Тихого океана или озера Байкал и т.д.







Выставка будет проходить целый месяц до 23 июля. Дом мастера работает с 10:00 до 19:00 кроме понедельника и вторника.

«Пиала с декором» (6+)

В Музее современной скульптуры/Мастерской народного художника России Юрия Гришко на Студеновской, 39б в 17:30 пройдёт мастер-класс «Пиала с декором».

Его проведёт Анна Качанова - художник, преподаватель, член Международного союза педагогов-художников. Участники познакомятся с разнообразными техниками ручного формования и декорирования керамики. Каждый под руководством наставника изготовит и декорирует пиалу, которая может дополнить чаепитие, украсить интерьер или стать хранителями мелочей.







Предварительная запись по телефону +79019101310.

Работа мечты

Про ярмарку вакансий мы писали выше. А сервис SuperJob специально подобрал варианты трудоустройства, которые помогут круто изменить вашу жизнь. Это действительно – работа мечты.

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Дорогие липчане! Вот и подошла к концу очередная рабочая неделя. Впереди приятный пятничный вечер и два выходных. Хочется отдохнуть и расслабиться, но совсем снимать руку с пульса событий не стоит. Чаще заходите на GOROD48 – у нас вы найдёте всё самое интересное и полезное. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.