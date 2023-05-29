Происшествия

59 минут назад

Кражу садовой тачки от магазина записала камера видеонаблюдения

4 472
#кража
1

Краденую тачку нашли и вернули в магазин.

В Чаплыгине 25 мая от строительного магазина украли хозяйственную двухколёсную тачку за 2 943 рубля.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, кража попала на запись камеры видеонаблюдения. Подозреваемый — неоднократно судимый 41-летний мужчина задержан.

По версии следствия, проходя мимо магазина, мужчина увидел садовую тачку и решил ее украсть. Тачку он вскоре третьему лицу за 3 000 рублей. Покупатель также установлен, а похищенная тачка изъята и возвращена в магазин.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
4 472
#кража
1

Комментарии (4)

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Умный

16 минут назад
Наказать за угон транспортного средства!
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А у нас

18 минут назад
В Ссёлках молодёжь продуктовые тачки воруют у шестёрочки и потом катают друг друга.
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Сосед

46 минут назад
Не нужно покупать ворованное: и обошлось дороже, и вернуть пришлось.
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Мимо

47 минут назад
Мда надо теперь носки с веревки наночь снимать отгреха, коль садовый инвентарь стали тырить
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