Кражу садовой тачки от магазина записала камера видеонаблюдения

Краденую тачку нашли и вернули в магазин.

В Чаплыгине 25 мая от строительного магазина украли хозяйственную двухколёсную тачку за 2 943 рубля.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, кража попала на запись камеры видеонаблюдения. Подозреваемый — неоднократно судимый 41-летний мужчина задержан.



По версии следствия, проходя мимо магазина, мужчина увидел садовую тачку и решил ее украсть. Тачку он вскоре третьему лицу за 3 000 рублей. Покупатель также установлен, а похищенная тачка изъята и возвращена в магазин.



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.