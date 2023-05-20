Происшествия

7 минут назад

Водителю стало плохо за рулём: полёт машины прервал столб

76
#Авария #ДТП
Водителю стало плохо за рулём: полёт машины прервал столб

Мужчину госпитализировали с места аварии.

ДТП произошло сегодня днём на кольцевой развязке Воронежского шоссе: автомобиль «Нива-Шевроле» врезался в столб.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области машиной управлял водитель 1970 г.р. Внезапно ему стало плохо, машина потеряла управление и в итоге допустила наезд на препятствие.

Кроме водителя никого в салоне не было, поэтому пострадал только шофёр. Его забрали в больницу: к проблемам к самочувствием и полуобморочному состоянию добавились травмы разной степени тяжести.

2.jpg+2023-05-20-21.26.31.jpg

76
#Авария #ДТП

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
#лес #пожар
5
Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
Общество

Еще в рубрике

Из-за детской шалости в Грязах полыхают гаражи
#Пожар #гаражи #дети
1
Из-за детской шалости в Грязах полыхают гаражи

сегодня, 20:17

Происшествия
Липецкая пенсионерка отдала мошенникам почти миллион рублей, чтобы победить недуг
#Мошенничество
10
Липецкая пенсионерка отдала мошенникам почти миллион рублей, чтобы победить недуг

сегодня, 10:22

Происшествия
Житель Задонска потихоньку вооружался
#Хранение оружия #УМВД
10
Житель Задонска потихоньку вооружался

сегодня, 09:10

Происшествия
Ельчанка получила полтора года колонии за четыре куска сыра
#покушение #грабёж
9
Ельчанка получила полтора года колонии за четыре куска сыра

вчера, 17:22

Происшествия
В Желтых песках загорелся садовый домик
#пожар
1
В Желтых песках загорелся садовый домик

вчера, 16:14

Происшествия
«Лада Приора» съехала в пруд
#спасатели #УГПСС
13
«Лада Приора» съехала в пруд

вчера, 16:09

Происшествия