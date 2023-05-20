Водителю стало плохо за рулём: полёт машины прервал столб

Мужчину госпитализировали с места аварии.

ДТП произошло сегодня днём на кольцевой развязке Воронежского шоссе: автомобиль «Нива-Шевроле» врезался в столб.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области машиной управлял водитель 1970 г.р. Внезапно ему стало плохо, машина потеряла управление и в итоге допустила наезд на препятствие.

Кроме водителя никого в салоне не было, поэтому пострадал только шофёр. Его забрали в больницу: к проблемам к самочувствием и полуобморочному состоянию добавились травмы разной степени тяжести.





