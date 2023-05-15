Липецкий гимнаст стал абсолютно сильнейшим в России

В соревнованиях юношей до 15 лет Илья Мусин взял 4 «золота» и 1 «бронзу», его ждёт сборная страны.

15-летний липчанин Илья Мусин подтвердил звание сильнейшего гимнаста России в своём возрасте. В Пензе на первенстве страны среди юношей и девушек 14-15 лет Мусин выиграл не только главные соревнования – в многоборье, но и взял ещё три медали высшего достоинства и «бронзу» в отдельных видах.

Отметим, что липецкая спортивная гимнастика редко была в лидерах в нашей стране, но всё переменилось буквально по последние год-два. Мусин выиграл «абсолютку» и в на прошлогоднем чемпионате страны, а теперь решил ещё более сложную задачу – защитил титул.

Во дворце спорта «Буртасы» пришлось непросто. После квалификации Илья шёл вторым, уступая лидеру Александру Васильеву из Обнинска 0,5 балла. Но в решающий миг Мусин преобразился, в итоге в копилку многоборья он положил 156,764 балла, в Васильев - 156,529. Преимущество нашего земляка составило всего 235 тысячных была.

Третье место занял Даниил Смирнов из Санкт-Петербурга - 154,797, а совсем рядом с пьедесталом остановился ещё один липчанин Евгений Поленников - 154,463.

В отдельных упражнениях Мусин победил на коне – 14,166 балла, причём вновь он опередил Васильева, на этот раз на 166 тысячных.Сильнейших он стал и на перекладине - 12,866 и на брусьях - 13,066.

«Бронзу» Илья взял на кольцах - 12,766 уступил Даниилу Смирнову из Санкт-Петербурга - 13,100 и Васильеву - 12,933.

Увы, так и не добрался до пьедестала Поленников. Он занял 4-е место на брусьях. 7-е на кольцах, 8-е в опорном прыжке и в вольных упражнениях.

Обоих наших гимнастов подготовили тренеры СШ № 1 Геннадий Гусев и Ольга Пивень. По словам Геннадия Гусева, Мусин подтвердил. Что является первым номером сборной России в своём возрасте, а Поленников немного не справился с нервами и «перегорел».



Наши тренеры и их воспитанники Мусин (слева) и Поленников



Тем не менее, оба 1 июня отправятся на сбор национальной команды на подмосковную базу «Озеро Круглое», где заниматься с ребятами будет не только наставник юниорского состава Андрей Родионенко, но и главный тренер взрослой сборной Владимир Кириллов. Далее липчан ждёт международный турнир в Белоруссии.



Фото vk.com (Федерация спортивной гимнастики России)

