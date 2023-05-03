75-летний мужчина пострадал во время пожара в гараже на улице Достоевского

А на улице Смургиса 30 человек эвакуированы из-за возгорания в подвале.





Днем 2 мая на улице Достоевского в Липецке горел гараж, во время пожара пострадал 75-летний мужчина. Огонь повреждил автомобиль «Ситроен» и вещи в гараже, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.



Вечером были эвакуированы 30 жильцов дома №10 по улице Смургиса в Липецке: в подвале дома горел кабель.



Ранним утром 3 мая на улице Жукова в Лебедяни горел частный жилой дом — повреждена внутренняя отделка на площади четыре квадратных метра.



Также пожарные тушили горящую сухую траву в районе Силикатных озер в Липецке. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

