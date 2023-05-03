Происшествия

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75-летний мужчина пострадал во время пожара в гараже на улице Достоевского

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#МЧС #пожар
75-летний мужчина пострадал во время пожара в гараже на улице Достоевского

А на улице Смургиса 30 человек эвакуированы из-за возгорания в подвале.

Днем 2 мая на улице Достоевского в Липецке горел гараж, во время пожара пострадал 75-летний мужчина. Огонь повреждил автомобиль «Ситроен» и вещи в гараже,  сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Вечером были эвакуированы 30 жильцов дома №10 по улице Смургиса в Липецке: в  подвале дома горел кабель. 

Ранним утром 3 мая на улице Жукова в Лебедяни горел частный жилой дом — повреждена внутренняя отделка на площади четыре квадратных метра. 

Также пожарные тушили горящую сухую траву в районе Силикатных озер в Липецке. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
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#МЧС #пожар

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