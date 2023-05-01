Общество

43 минуты назад

28-летнего мобилизованного похоронят в Становлянском районе

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#СВО
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28-летнего мобилизованного похоронят в Становлянском районе

Евгений Торшин погиб 22 апреля.

2 мая в деревне Александровке Становлянского района похоронят 28-летнего Евгения Торшина. Как сообщил в своем Telegram-канале глава Становлянского района Сергей Никитин, Евгений Торшин, призванный в армию из села Толстая Дубрава во время мобилизации, погиб в ходе специальной военной операции 22 апреля. 

Посмертно Евгений Торшин представлен к ордену Мужества.
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