28-летнего мобилизованного похоронят в Становлянском районе

Евгений Торшин погиб 22 апреля.

2 мая в деревне Александровке Становлянского района похоронят 28-летнего Евгения Торшина. Как сообщил в своем Telegram-канале глава Становлянского района Сергей Никитин, Евгений Торшин, призванный в армию из села Толстая Дубрава во время мобилизации, погиб в ходе специальной военной операции 22 апреля.



Посмертно Евгений Торшин представлен к ордену Мужества.

