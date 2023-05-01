Первомай в Липецке: где гулять и праздновать, что делать в экстренных случаях

Представляем вам самую подробную карту праздника: где, когда и что?

Сегодня понедельник, 1 мая, выходной день. Это же прекрасно, когда в праздник весны и тура приходится отдыхать, верно?

Погода

Что вы видите за окном? Правильно – лужи после ночного дождя. Но днём обещают более или менее тёплую погоду – 12-14 градусов и преимущественно без осадков. Наверное, в последние дни с неба уже вылилось почти всё, что могло…







Отключения воды

Но не у всех, кстати, сегодня выходной. Сотрудники РВК «Липецк» не удержались и решили 1 мая провести ремонт на сетях. Из-за этого с 10:00 до 20:00 без холодной воды в посёлке Тракторостроителей останутся жители частного сектора на улицах Докучаева, Ковалевской, Кошевого, Лобачевского, Матросова, Новоселов, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской.







Шествие, митинг

Официально от первомайской демонстрации, за которую отвечала федерация профсоюзов Липецкой области, у нас решили оказаться. В четвертый раз подряд. Последняя демонстрация у нас прошла в 2019 году, затем были три года коронавирусных ограничений.

В этом году демонстрацию решили заменить… шествием. Сложно объяснить, в чём заключается разница – возможно, пригласят меньше людей. В 11:00 шествие начнётся от дворца спорта «Звёздный» через улицу Зегеля на Городище. А с 12:00 до 13:00 на Городище состоится торжественный митинг, в котором заявлено участие до 500 человек.



Ретро-снимок. 1 мая 1961 года. Колонна демонстрантов поворачивает с улицы Зегеля на площадь Ленина



Ограничение движения

Шествие внесёт коррективы в дорожное движение Липецка, с 11:00 до 12:00 его ограничат в нескольких местах, учтите это при движении.

Так, перекроют улицу Космонавтов – от пересечения с улицей Терешковой (в р-не ДС «Звёздный») до улицы Гагарина. Ограничат движение и по самой улице Гагарина – от памятника Авиаторам до площади Героев. Далее по маршруту шествия нельзя будет проехать на автомобилях и общественном транспорте по улице Зелегя (от площади Героев до улицы Плеханова) и по самой улице Плеханова (от улицы Зегеля до Городища).







Объехать закрытый участок на улице Гагарина можно будет по улицам Вавилова, Коротевича, Нестерова, Тельмана., а участок на Зелегя и Плеханова – по Интернациональной, Ленина и Петровскому спуску.

«Сухой закон»

Не пугайтесь, не везде. Но в первой половине дня в центре города купить спиртное должно быть проблематично. По закону в местах, прилегающих к проведению массового мероприятия, запрещено торговать спиртным. Алкоголь не должны продавать за 2 часа до начала мероприятия и ещё в течение 2 часов после.

Фонтаны

Традиционно 1 мая в Липецке начнут запускать фонтаны. Но не все. В мэрии сообщили, что 1 мая взметнутся вверх водные струи на площадях Петра Великого и Театральной, улице Ленина и на каскадном спуске.

Остальные фонтаны – на площадях Клименкова, Франценюка, Константиновой и Мира – включат с 5 по 8 мая. Фонтан в районе Комсомольского пруда запускать пока не будут, он ждёт ремонта.







В мае и сентябре фонтаны будут работать с 10.00 до 14.00 и с 18.00 до 22.00, а летом - с 11.00 до 14.00 и с 18.00 до 23.00. По понедельникам из будут отключать. Нельзя тут не вспомнить самую известную фразу бывшего мэра Михаила Гулевского, кроме «Что вы пристали с этой дорогой», разумеется. Он говорил: «Фонтанам быть, фонтанам бить».







Парки

Официально 1 мая открывают сезон отдыха во всех городских парках. Но кое-где аттракционы уже вовсю принимают посетителей: например в Нижнем парке с 18 апреля.

Сегодня запустят колесо обозрения и другие аттракционы в парке Победы. Теперь по будням они будут работать 11:00 и до 21:45, а в выходные на час раньше – с 10:00. Впрочем, в МАУК «Культурные пространства Липецка» предупредили, что график может корректироваться из-за погоды.







Перед запуском все механизмы проверил Гостехнадзор, будем надеяться, что пронесёт.

От Краснозаводской состав не отправится

С 1 мая перестанут ходить трамваи от улицы Краснозаводской до Доменной печи №6. Движение закроют на четыре месяца в связи с ремонтом, в ходе которого планируют реконструировать рельсы и оборудовать новые остановочные павильоны от заводоуправления НЛМК до кольца на улице Чехова (ЛТЗ).







Особой популярностью временно закрытый маршрут пользовался в работников Новолипецкого комбината. Теперь их будет доставлять на работу транспорт предприятия.

Медики будут принимать только экстренных больных

В поликлиниках 1 мая выходной день. Медицинские учреждения сегодня будут принимать пациентов только в экстренных случаях. Так, круглосуточно дежурят три городских травмпункта: в «Липецкой городской больнице скорой медицинской помощи № 1» на Космонавтов, 39; «Свободном соколе» на Ушинского, 10; «Липецк-Меде» на Коммунистической, 24.







Детей с травмой родители могут привезти в Областную детскую больницу на Московской, 6а. А подросткам от 15 до 17 лет помогут в травмпунктах в «Свободном соколе и «Липецк-Меде».

Липчан, которым потребуется экстренная помощь по зрению, будут ждать в областном клиническом центре на Ленина, 35. В областной стоматологической поликлинике на Циолковского, 22 помогут с резкой зубной болью.

Карта праздника

А теперь ловите самую подробную карту культурных мероприятий Липецка на Первомай и выбирайте куда пойти, в том числе – с детьми.

11:00 Детский парк «Сказка». Праздник для детворы «В гостях у «Сказки» (6+);

13:00 ДК «Рудничный» (ул. Ударников, 13). Концерт в честь праздника весны и труда (12+);

16:00 Липецкое Городище. Проект «КиноПарк»: Международный фестиваль спортивного кино «Krasnogorski» (12+). В его рамках состоится специальный кинопроект «Герои войны — герои спорта»;

17:00 Парковая зона «Сокол». Городской праздник в парке «Цветущий май» (6+);

18:00 Парк Металлургов. Липецкий Дом музыки представляет программу «Все начинается с весны». Выступает Липецкий джазовый оркестр (6+);





В Быхановом саду в 17:00 начнётся семейная анимационная программа «Яркая весна» (6+), а в 18:00 - Музыкально-развлекательное шоу « Тинейджер-party » (12+);

В Нижнем парке в 17:00 на малой сцене выступят лучшие участники проекта «Уличный артист» (12+), а в 18:00 Липецкая государственная филармония представит программу коллектива «Унион-бенд» «Весна идет — весне дорогу!» (12+).







Больше всего мероприятий пройдёт в парке Победы, вот их расписание:

16:00 — Музыкальный проект «Играй, гармонь» (6+);

17:00 — Семейно-анимационная программа «Яркая весна» (6+);

18:00 — Ансамбль народной песни «Зень» имени В. Н. Владимировой (6+);

18:45 — Выступления участников проекта «Артист из народа» (6+);

19:45 — Творческая программа «Для тех, кто годы не считает» (12+);

21:00 — Проект «Будут танцы. Дискотека для всех» (16+).

Дорогие липчане! Поздравляем всех с праздником весны, Мира и труда! Желаем вам весело и достойно провести время, но не упускать из виду основные события. Для этого чаще заходите на GOROD48 и следите за событиями в праздничный день, да и во все последующие дни тоже. Ждём вас на сайте снова и снова.