Продавец магазина присвоила 248 тысяч рублей

Она проводила фиктивные операции по отмене покупки и возврату товаров, которые фактически не возвращались.

В Данкове мировой суд вынес приговор 22-летней продавщице по части 1 статьи 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенному виновному».



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, используя аккаунт директора, продавщица присвоила 248 тысяч рублей. Чтобы скрыть недостачу, она проводила фиктивные операции по отмене покупки и возврату товаров, которые фактически не возвращались.



Женщина вину признала и заявила ходатайство о рассмотрении дела без судебного разбирательства. Её оштрафовали на 20 000 рублей в доход государства.



Гражданский иск по делу пока не заявлялся.