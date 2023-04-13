Происшествия

11.04.2023 16:12

Продавец магазина присвоила 248 тысяч рублей

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#присвоение #торговля
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Продавец магазина присвоила 248 тысяч рублей

Она проводила фиктивные операции по отмене покупки и возврату товаров, которые фактически не возвращались.

В Данкове мировой суд вынес приговор 22-летней продавщице по части 1 статьи 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенному виновному».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, используя аккаунт директора, продавщица присвоила 248 тысяч рублей. Чтобы скрыть недостачу, она проводила фиктивные операции по отмене покупки и возврату товаров, которые фактически не возвращались.

Женщина вину признала и заявила ходатайство о рассмотрении дела без судебного разбирательства. Её оштрафовали на 20 000 рублей в доход государства.

Гражданский иск по делу пока не заявлялся.
2 2511
#присвоение #торговля
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Комментарии (2)

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раз

вчера, 10:14
работодатель не платит достойную з/п приходится добирать за 10 часовой рабочий день
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Липчанин.

11.04.2023 16:32
228000 чистой пртбыли
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