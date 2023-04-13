Происшествия
11.04.2023 16:12
Продавец магазина присвоила 248 тысяч рублей
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Она проводила фиктивные операции по отмене покупки и возврату товаров, которые фактически не возвращались.
В Данкове мировой суд вынес приговор 22-летней продавщице по части 1 статьи 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенному виновному».
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, используя аккаунт директора, продавщица присвоила 248 тысяч рублей. Чтобы скрыть недостачу, она проводила фиктивные операции по отмене покупки и возврату товаров, которые фактически не возвращались.
Женщина вину признала и заявила ходатайство о рассмотрении дела без судебного разбирательства. Её оштрафовали на 20 000 рублей в доход государства.
Гражданский иск по делу пока не заявлялся.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, используя аккаунт директора, продавщица присвоила 248 тысяч рублей. Чтобы скрыть недостачу, она проводила фиктивные операции по отмене покупки и возврату товаров, которые фактически не возвращались.
Женщина вину признала и заявила ходатайство о рассмотрении дела без судебного разбирательства. Её оштрафовали на 20 000 рублей в доход государства.
Гражданский иск по делу пока не заявлялся.
2 2511
раз
Липчанин.