Происшествия

35 минут назад

Из-под матраса пропала банковская карта, а с неё — 76 000 рублей

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#кража
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Из-под матраса пропала банковская карта, а с неё — 76 000 рублей

В краже подозревают 33-летнюю женщину. 

В Усманском районе 10 апреля в полицию обратился 53-летний мужчина из села Грачевка с заявлением о краже денег с банковской карты.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, паспорт с кредитной банковской картой мужчина хранил под матрасом кровати. Но в какой-то момент после визита знакомой женщины он заглянул в паспорт, но карты там не обнаружил.

В краже подозревают 33-летнюю жительницу Усманского района. Женщина знала не только, где мужчина хранит свою банковскую карту, но и пин-код от нее. После поездки в гости в Грачевку она вернулась в Усмань и частями сняла с чужой карты 76 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы.
323
#кража
1

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