Как с легкой руки министра культуры СССР Екатерины Фурцевой в липецком селе появилась киностудия

В 1971 году директора клуба села Чернава Зинаиду Халяпину вызвали на коллегию министерства культуры, как руководителя одного из лучших коллективов страны. На коллегии министр культуры Фурцева, которую называли Екатериной Третьей, спросила, чтобы директор хотела для сельского клуба. — Чтобы в село приезжали выставки и кинокамеру, — ответила Халяпина. Екатерина Фурцева выполнила, и даже перевыполнила все просьбы.

60-80-годы XX века являются пиком расцвета советского кино. В это время снималось множество фильмов, которые заслужили мировое признание. Липецкая область не оказалась в стороне.Первые съемки самого настоящего документального фильма проходили на липецкой земле в 1910 году, когда на станции Астапово умер Лев Толстой. Операторы фирмы «Пате и Дранкова» вели со станции настоящий «лайв»: они снимали умирающего писателя под протесты его жены через окно. Дала липецкая земля и первых российских киноактёров, например исполнительница ролей в фильмах «Поликушка» и «Девьи горы» 1919 года Варвара Массалитинова была уроженкой Ельца. Снимался в 1915 году и елецкий дворянин и помещик Алексей Стахович. А советскую систему нанесения звуковой дорожки на киноплёнку изобрел в двадцатых годах прошлого столетия тоже ельчанин – Вадим Охотников. С елецких курантов начинается один из короткометражных фильмов сельской киностудии «Экран» села Чернава Измалковского района. Была такая в Липецкой области...52 года назад в Липецкой области появилась своя, самая настоящая, киностудия. Она производила фильмы о жизни села Чернава и Измалковского района, и не только документальные, но и игровые. Актерами киностудии «Экран» были жители села. И актерами очень даже талантливыми. Ставили же фильмы руководитель чернавского клуба Зинаида Халяпина и ее муж. Василий Федорович Халяпин был и оператором.А началось все с приглашения Зинаиды Халяпиной в Москву на коллегию министерства культуры, как руководителя одного из лучших коллективов в стране. Об этом GOROD48 рассказала нынешняя директор центра культуры и досуга села Чернава Ольга Инютина:— Опыт чернавского Дома культуры министерство распространило на всю страну. Зинаида Ивановна приехала в Москву с различными предложениями и методическими работами. Екатерина Фурцева поблагодарила Зинаиду Ивановну, и спросила, чего бы хотела для села и ДК. Зинаида Ивановна попросила кинокамеру и выставки картин хотя бы раз-два в месяц.Желание Халяпиной министр культуры Фурцева перевыполнила. В 1971 году, когда для чернавского ДК построили новое здание, министерство культуры выделило селянам новую кинокамеру и 133 картины известных советских художников, в том числе липецких, для организации постоянной галереи.— Причем картины выделялись одним актом для Чернавы и Третьяковской галереи, — рассказывает Ольга Инютина.Полотен оказалось так много, что для них был отведен целый зал ДК. На картинах и офортах рабочие, деревенские жители, природа. Этот чернавский художественный феномен до сих пор называют «Малой Третьяковкой».И все же главным феноменом Чернавы стала киностудия. Назвали ее народной студией «Экран». А возглавил студию руководитель фотокружка ДК, местный сказитель и сочинитель стихов и басен Василий Халяпин. И пошел снимать чернавский «Голливуд», не остановить…11 фильмов Ольга Инютина оцифровала. Ну как «оцифровала»: на цифровую камеру снята обычная «экранка». Потом эти записи обработали, и получилось очень даже недурно.Но фильмов было снято больше, где остальные – за давностью лет уже точно не известно. Нет в живых супругов Халяпиных, уже и некому подсказать. Фильмов нет и в областном кинофонде, который сейчас находится в областном центре культуры. По словам замдиректора ОЦКНТ Михаила Луговских, вряд ли эти ленты могли попасть в облкинофонд. В него сдавались лишь фильмы имевшие прокатное удостоверение от Министерства культуры. Снятые же в Чернаве фильмы — это скорее прообраз нынешних видеоблогов. По метражу, по содержанию. Тем они уникальны. Хочешь увидеть первых «тиктокеров» — пожалуйста, они жили, да и сейчас живут в измалковской Чернаве!Один из фильмов чернавский киностудии начинается с крупного плана елецких курантов. На скамейке сидят трое граждан явно измученных похмельем, они с надеждой смотрят, когда же стрелки курантов покажут 14.00. Именно в два часа дня во время борьбы с пьянством середины восьмидесятых открывались винные отделы. Затем троица покупает вожделенную бутылку и начинается беготня от милиции как в комедиях Гайдая с его знаменитыми героями – Трусом, Балбесом и Бывалым.До сих пор живет в селе и ходит в давно уже родной ДК, или, как сейчас он называется – Центр культуры и досуга руководитель кружка хореографии Нина Меджорина. Ее можно видеть на многих картинах студии «Экран».— Сами и сценарии писали, обсуждали как снимать, какие костюмы сделать. Фильмы делали отражающие жизнь села, колхоза, или проблемы, существовавшие на тот момент. Вот пьянство, например, бичевали. В фильме «Тупик» вы видели наших сельских ребят, актеров. Посмотрите, как они играют! И из них никто не пил. Все были трезвенники, — вспоминает Нина Меджорина.Один из игровых фильмов называется «Дикари». На кадрах семья первобытных людей передвигается по лесу, бережно относясь к окружающему миру, оберегая каждую травинку. Затем следует перебивка, и показывается современный отдых на природе: мусор, огонь без присмотра, громкий звук магнитофона и танцы. В этом фильме снималась Нина Меджорина.Один из фильмов, «Хлеб», отражает военное время — во время Великой Отечественной в Чернаве были немцы, шли бои. Где-то в окрестностях Чернавы была разгромлена 45-я дивизия вермахта, которая штурмовала Брест 22 июня 1941 года. В фильме фашист не может выйти из села, кругом мины, и гонит на минное поле селян, но сам погибает от взрыва.После войны местный совхоз был передовым, жизнь отстроили заново до очень приличного уровня.— Из Чернавы в советское время не уезжала молодежь. Никто! Оставались в селе. Было много работы, высокий уровень жизни. Шутка ли, в советское время в селе работали 11 магазинов и их полки были забиты товаром. Было все! Никакого дефицита. Чернавцы ни в чем не нуждались. А культурная жизнь била ключом. У нас в клубе был хор — 32 женщины и 23 мужчины. Я преподавала танцы и снималась в кино. Скучать было некогда, — вспоминает Нина Меджорина.Жизнь студии стала сходить на нет, когда в почти каждом доме появились видеомагнитофоны и видеокамеры. А потом камера поместилась и в каждом сотовом телефоне. Но все равно смотреть старые фильмы, отснятые на 35-миллиметровую пленку очень интересно. Это совсем другой какой-то ушедший киномир.Камера — подарок Фурцевой, хранится в музее Центра культуры и досуга Чернавы. Там же и несколько других камер, купленных клубом самостоятельно.Другой подарок Фурцевой — картинная галерея на своем прежнем месте и доступна для всех желающих вот уже более полувека.И самое главное, в Центре культуры продолжает работать студия «Экран»! Фильмы снимают члены местной самодеятельности, но уже на цифровую камеру. Кстати, последний фильм студии посвящался одной из самых известных председательниц местного колхоза Галине Иванниковой. В честь нее даже названа роща в Чернаве.Большое кино снималось в Липецкой области довольно часто. В советские годы здесь работали съемочные группы фильмов «Красные пчёлы», «Кому на Руси жить хорошо», «Говорит Москва», «Мальчики». В Ельце фильм «Бесконечность» снимал Марлен Хуциев. Там же снимался фильм «Красиво жить не запретишь…» Васильева. Уроженка Ельца Ренита Григорьева снимала в родном городе фильм по «Братьям Карамазовым». Елец можно увидеть в фильмах «Тёмная лошадка», «Живой», «Поединок» с Михаилом Пореченковым, «Жила-была одна баба» Андрея Смирнова.В Липецке снималась пятисерийная производственная киносага «Обретешь в бою», двухсерийный фильм «Середина жизни», фильмы «Сегодня и завтра», «От зимы до зимы», «Старые долги», «Время сыновей». Несколько документальных фильмов: «Рассказ о липецкой стали», «Таня» (совместная работа советских кинодокументалистов и киношников из ГДР), «Планы и жизнь», «Научно–технический прогресс на НЛМК».Уже в XXI веке в липецком авиацентре снимался фильм «Личный номер», фантастический фильм «Притяжение», «Небо» о погибшем в Сирии пилоте Олеге Пешкове.А что же с теми фильмами, что были когда-то сняты местными кинематографистами? Они хранятся в облкинофонде. Фильмов в архиве около 2500, как старых, так и новых, на современных носителях. Но, увы, чтобы посмотреть старые фильмы, оборудования, при помощи которых их можно было демонстрировать, нет, и его уже даже не производят. Неужели мы потеряли едва ли не век липецкого любительского и профессионального кино?