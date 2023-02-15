Общество

сегодня, 14:19

«Работают они быстро, их нужно ловить за руку» — расклейщиков объявлений помогают узнать камеры наблюдения

11 1355
#вандализм #незаконная реклама
3

Наказать тех, кто в несколько слоев заклеивает остановки, стены и подъезды объявлениями, сложно по причине малозначительности причиненного ими вреда, а потому одна надежда — на общественное мнение.

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Остановки общественного транспорта — любимое место для расклейщиков. Причин тут две. Первая — остановки людные места, и, значит, объявления найдут своих читателей. Вторая — безнаказанность за такой вандализм, ведь ущерб от него признается копеечным, а потому никто не горит желанием искать расклейщиков объявлений, возбуждать административные расследования.

В видеоподборку выше попали несколько человек, которые портят муниципальное имущество. Среди тех объявлений, что расклеивают по остановкам — предложение услуг по ремонту, строительству и даже вот такое:

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По данным МБУ «Управление благоустройства Липецка», в год на содержание в должном порядке остановочных павильонов предусмотрен миллион рублей. В перечень работ помимо ремонта и покраски входит очистка вручную конструкций от объявлений и надписей с помощью шпателей и чистящих средств. Только после этого муниципальные коммунальщики моют павильон напором воды с помощью спецтехники.

За несанкционированное размещение информации предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан а размере до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – до 10 тысяч, на юридических лиц – до 50 тысяч рублей. Но в мэрии признают, что наказать расклейщиков объявлений непросто. В прошлом году, например, таких случаев было всего несколько. «Работают они быстро. При составлении протоколов об административном нарушении нужен паспорт пойманного за руку нарушителя Правил благоустройства Липецка», но, как правило, эти товарищи говорят, что не носят с собой документы».
11 1355
#вандализм #незаконная реклама
3

Комментарии (11)

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Как гость
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постоянно

41 минуту назад
ЦЫГАНЕ на авто подъезжают и клеят на остановках
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==иван

41 минуту назад
обычная работа по таргет группам .это маркетинг .обычная реклама .больше повторов больше клиентов .вот и клеят .это называется почитал увидел и купил .сложная наука .работает с любой товарной группой .в японии вон автоматы есть по продаже поношеных трусов .видел .
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гость

42 минуты назад
На видео есть номер авто. Можно написать заявление а полицию установят
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Житель

44 минуты назад
А тех , кто гадит в подъездах за какой орган ловить?
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гость.

45 минут назад
а в чем проблема? Поймали вызывайте наряд полиции. Проведут проверку и материал направят в мэрию, с полными данными лиц. Только протоколы составляйте. Работать просто не хотите.
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Проходящему мимо

59 минут назад
Ты сам хоть понял, что написал.
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Я думаю

сегодня, 14:48
Уде давно пора законодательно увеличить ответственность ща данное деяние. Покрасили подъезд, висит доска объявлений, так нет.... Надо наклеить на стену и повыше
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Игорь

сегодня, 14:48
Для кого и для чего это и тому подобные видео , где лица вандалов специально скрываюся? Все такие видео выглядят как издевательства над читателями.
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Проходящий мимо

сегодня, 14:41
А почему не штрафовать тех, чьи телефоны написаны, а это наемные рабочие, заработать :студенты, инвалиды, безработные?
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Просто бизнес бывает разный

сегодня, 14:41
Мы ставим телефоны из объявления на автодозвон на месяц, которые лепят на стены нашего офиса. . Очень хорошо помогает
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