«Работают они быстро, их нужно ловить за руку» — расклейщиков объявлений помогают узнать камеры наблюдения

Наказать тех, кто в несколько слоев заклеивает остановки, стены и подъезды объявлениями, сложно по причине малозначительности причиненного ими вреда, а потому одна надежда — на общественное мнение.





Остановки общественного транспорта — любимое место для расклейщиков. Причин тут две. Первая — остановки людные места, и, значит, объявления найдут своих читателей. Вторая — безнаказанность за такой вандализм, ведь ущерб от него признается копеечным, а потому никто не горит желанием искать расклейщиков объявлений, возбуждать административные расследования.В видеоподборку выше попали несколько человек, которые портят муниципальное имущество. Среди тех объявлений, что расклеивают по остановкам — предложение услуг по ремонту, строительству и даже вот такое:По данным МБУ «Управление благоустройства Липецка», в год на содержание в должном порядке остановочных павильонов предусмотрен миллион рублей. В перечень работ помимо ремонта и покраски входит очистка вручную конструкций от объявлений и надписей с помощью шпателей и чистящих средств. Только после этого муниципальные коммунальщики моют павильон напором воды с помощью спецтехники.За несанкционированное размещение информации предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан а размере до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – до 10 тысяч, на юридических лиц – до 50 тысяч рублей. Но в мэрии признают, что наказать расклейщиков объявлений непросто. В прошлом году, например, таких случаев было всего несколько. «Работают они быстро. При составлении протоколов об административном нарушении нужен паспорт пойманного за руку нарушителя Правил благоустройства Липецка», но, как правило, эти товарищи говорят, что не носят с собой документы».