Спорт

59 минут назад

Липецкая прыгунья наконец-то догнала олимпийскую чемпионку, но уступила ей по числу попыток

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#Легкая атлетика #Кристина Королёва #Мария Ласицкене #прыжки в высоту
Липецкая прыгунья наконец-то догнала олимпийскую чемпионку, но уступила ей по числу попыток

На "Русский зиме" Кристина заработала 60 тысяч рублей.

Очередной раунд погони 32-летней липецкой прыгуньи в высоту Кристины Королёвой за олимпийской чемпионкой Токио-2020 Марией Ласицкене прошёл в Москве.

Дело было на одном из старейших всероссийских турниров «Русская зима», который уже в 32-й раз.

В спортивном зале Московского государственного строительного университета Кристина с первых попыток взята не только разминочную высоту 176 см, но и солидные 182, 185, 188. Камнем преткновения стала планка на отметке 191 см, её Кристина тоже покорила, но – со второй попытки, а неудачный первый прыжок в итоге стал решающим.

Ласицкене, представлявшая Москву и Кабардино-Балкарию, всё брала в первых попыток, в том числе и 191 см.

В дальнейшем обе спортсменки штурмовали ещё и 194 (это выше личного рекорда Кристины – 193 см), но преодолеть её не смогли.

В итоге обладательницей «золотой» медали и 100 тысяч рублей призовых стала Ласицкене – 191 см, опередившая липчанку по наименьшему числу попыток. Показавшая такой же результат Королёва – вторая, что принесло ей 60 тысяч рублей, замкнула «тройку» призёров и заработала 40 тысяч рублей чемпионка России-2021 Мария Кочанова из Санкт-Петербурга, которая в одной из попыток тоже была близка к покорению 191 см.

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Королева, Ласицкене, Кочанова (слева направо) - сильнейшие в стране

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#Легкая атлетика #Кристина Королёва #Мария Ласицкене #прыжки в высоту

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