Общество
45 минут назад
Липецк из космоса выглядит чистым
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Наиболее загрязнённая атмосфера в Московской агломерации, а самый чистый в стране воздух - в Кызыле.
Эксперты КБ «Стрелка» на основе данных космического спутника проверили качество воздуха в 170 российских городах. Липецк и Елец вошли в число населённых пунктов с низким уровнем загрязнения.
«Мне сверху видно всё». Как считали
КБ разработало инструмент для оценки состояния экологии прямо из космоса - Интегральный индекс загрязнения атмосферы TAQI (Tropomi Air Quality Indeх). Исследовались пять основных показателей качества атмосферного воздуха и степень их влияния на здоровье человека: угарный газ (CO), формальдегид (HCHO), диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2), аэрозоли. Полученные данные суммировались, и родился рейтинг городов России по чистоте воздуха.
«Где так вольно дышит человек»
В итоге самым благоприятным для жизни в России оказался город Кызыл в республике Тыва, в десятку благоприятных городов также вошли Астрахань, Элиста, Кисловодск (Ставропольский край), Балаково (Саратовская область), Брянск, Петропавловск-Камчатский, Черкесск, Рубцовск (Алтайский край), Волгодонск (Ростовская область).
«Жизнь, дай мне воздуха глоток»
Самым грязным воздухом в стране дышат в Московской агломерации т.е. в Москве и её пригородах.
Также в десятку городов с грязным воздухом попали Якутск, Новосибирск, Норильск, Бердск (Новосибирская область), Находка (Приморский край), Нальчик, Санкт-Петербург, Грозный, Тольятти (Самарская область).
Липчанам дышится в три раза легче, чем москвичам
КБ «Стрелка» предлагает такую градацию для значений индекса TAQI: уровень загрязнения незначительный, низкий, повышенный, высокий и очень высокий.
Липецк, а также второй по величине город нашего региона Елец, относятся к городам с низким уровнем загрязнения воздуха. У Липецка индекс TAQI оказался 19,8, что всего на семь пунктов хуже, чем у попавшего в десятку самых чистых городов Волгодонска. Липчанам дышится в три раза (!) легче, чем жителям столицы! Рейтинг Москвы – 62,3.
Что у нас портит воздух
Согласно выводам КБ, основной загрязнитель воздуха Липецка формальдегид, он составляет 44% всех загрязнителей воздуха в городе. Данное вещество широко распространено в атмосфере городов и чаще всего образуется в воздухе при сжигании топлива автомобилями.
38% загрязнителей приходится на оксиды азота (в основном они образуются при сжигании топлива автотранспорта), 9% на угарный газ (транспорт, промышленные выбросы), 6% на диоксид серы, а аэрозоли отравляют нашу жизнь меньше, чем на 2%.
В Ельце ситуация похожая, воздух даже ещё чище – 14 пунктов по индексу TAQI, основным загрязнителем и здесь является транспорт.
Как мы выглядим на фоне всей России?
Важно понимать, что чуть ли не половина России имеет проблемы с качеством воздуха. У 32 % исследованных городов отмечен повышенный уровень загрязнения, у 11% — высокий уровень загрязнения.
Если рассматривать карту на странице рейтинга, то тенденция в Центральном Федеральном округе просматривается весьма чётко: чем ближе к Москве, тем грязнее воздух. Почти во всем ЦФО уровень загрязнения оценивается как «повышенный», в отличие, например, от юга России, где он в основном «низкий». Таким образом, несмотря на промышленную нагрузку, наш регион выглядит экологичнее многих соседей.
Пьянящий чистый воздух
Напомним, что Липецк находится в числе 12 первых индустриальных городов России присоединившихся к федеральному проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», позже к проекту присоединились ещё 29 городов страны. Участниками проекта у нас являются, в том числе, НЛМК, «Квадра» и «Липецкцемент». Каждое предприятие разработало комплекс мер по снижению выбросов и улучшению качества окружающей среды. Мероприятия являются дорогостоящими – например, только за 2021 год на модернизацию эти компании потратили более пяти миллиардов рублей.
Предполагается, что существующий уровень состояния атмосферного воздуха в Липецке к 2026 году улучшится на 20%.
«Мне сверху видно всё». Как считали
КБ разработало инструмент для оценки состояния экологии прямо из космоса - Интегральный индекс загрязнения атмосферы TAQI (Tropomi Air Quality Indeх). Исследовались пять основных показателей качества атмосферного воздуха и степень их влияния на здоровье человека: угарный газ (CO), формальдегид (HCHO), диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2), аэрозоли. Полученные данные суммировались, и родился рейтинг городов России по чистоте воздуха.
«Где так вольно дышит человек»
В итоге самым благоприятным для жизни в России оказался город Кызыл в республике Тыва, в десятку благоприятных городов также вошли Астрахань, Элиста, Кисловодск (Ставропольский край), Балаково (Саратовская область), Брянск, Петропавловск-Камчатский, Черкесск, Рубцовск (Алтайский край), Волгодонск (Ростовская область).
«Жизнь, дай мне воздуха глоток»
Самым грязным воздухом в стране дышат в Московской агломерации т.е. в Москве и её пригородах.
Также в десятку городов с грязным воздухом попали Якутск, Новосибирск, Норильск, Бердск (Новосибирская область), Находка (Приморский край), Нальчик, Санкт-Петербург, Грозный, Тольятти (Самарская область).
Липчанам дышится в три раза легче, чем москвичам
КБ «Стрелка» предлагает такую градацию для значений индекса TAQI: уровень загрязнения незначительный, низкий, повышенный, высокий и очень высокий.
Липецк, а также второй по величине город нашего региона Елец, относятся к городам с низким уровнем загрязнения воздуха. У Липецка индекс TAQI оказался 19,8, что всего на семь пунктов хуже, чем у попавшего в десятку самых чистых городов Волгодонска. Липчанам дышится в три раза (!) легче, чем жителям столицы! Рейтинг Москвы – 62,3.
Что у нас портит воздух
Согласно выводам КБ, основной загрязнитель воздуха Липецка формальдегид, он составляет 44% всех загрязнителей воздуха в городе. Данное вещество широко распространено в атмосфере городов и чаще всего образуется в воздухе при сжигании топлива автомобилями.
38% загрязнителей приходится на оксиды азота (в основном они образуются при сжигании топлива автотранспорта), 9% на угарный газ (транспорт, промышленные выбросы), 6% на диоксид серы, а аэрозоли отравляют нашу жизнь меньше, чем на 2%.
В Ельце ситуация похожая, воздух даже ещё чище – 14 пунктов по индексу TAQI, основным загрязнителем и здесь является транспорт.
Как мы выглядим на фоне всей России?
Важно понимать, что чуть ли не половина России имеет проблемы с качеством воздуха. У 32 % исследованных городов отмечен повышенный уровень загрязнения, у 11% — высокий уровень загрязнения.
Если рассматривать карту на странице рейтинга, то тенденция в Центральном Федеральном округе просматривается весьма чётко: чем ближе к Москве, тем грязнее воздух. Почти во всем ЦФО уровень загрязнения оценивается как «повышенный», в отличие, например, от юга России, где он в основном «низкий». Таким образом, несмотря на промышленную нагрузку, наш регион выглядит экологичнее многих соседей.
Пьянящий чистый воздух
Напомним, что Липецк находится в числе 12 первых индустриальных городов России присоединившихся к федеральному проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», позже к проекту присоединились ещё 29 городов страны. Участниками проекта у нас являются, в том числе, НЛМК, «Квадра» и «Липецкцемент». Каждое предприятие разработало комплекс мер по снижению выбросов и улучшению качества окружающей среды. Мероприятия являются дорогостоящими – например, только за 2021 год на модернизацию эти компании потратили более пяти миллиардов рублей.
Предполагается, что существующий уровень состояния атмосферного воздуха в Липецке к 2026 году улучшится на 20%.
284