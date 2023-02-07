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В Подмосковье 11-летняя школьница нанесла 26 ударов ножом по лицу сверстницы

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#дети #халатность

На лице девочки, которую изрезала 11-летняя одноклассница, врачи насчитали 26 ножевых порезов, на теле — ещё около 20 глубоких ран на голове, груди и руках.

Пятиклассница нанесла 26 ударов ножом по лицу сверстницы в школьном туалете в подмосковных Химках.

По факту покушения на убийство малолетней возбуждено уголовное дело (ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 105 УК РФ), - сообщает СК РФ по Московской области.

На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц школы (ст. 293 УК РФ).

По предварительным данным следствия, 7 февраля 2023 года во время перемены в помещении туалета школы между двумя 11-летними ученицами 5-го класса произошел конфликт. В результате одна девочка нанесла колото-резаные ранения другой, принесенным из дома ножом, - говорится в сообщении.

Пострадавшая девочка госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь, - сообщает прокуратура региона.

Химкинская городская прокуратура в ходе проверки также установит обстоятельства произошедшего, даст оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних и действиям должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья обучающихся. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
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#дети #халатность

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