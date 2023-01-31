Фонд «Милосердие» открыл сайт грантовой программы «Стальное дерево»

Отдельная онлайн-платформа стала новым удобным инструментом для участников грантовой программы «Стальное дерево» 2023 года. Она дает полное представление о конкурсном отборе лучших социальных инициатив, который ежегодно проводит благотворительный фонд «Милосердие».

Новая платформа существенно упрощает процедуру подачи заявки и отслеживания всех этапов ее прохождения. Портал разделен на две части – публичную с информацией о концепции конкурса и деталях его проведения, а также внутреннюю – в виде личных кабинетов участников, кураторов и экспертов.



«Дружелюбный интерфейс акцентирует внимание соискателя на самом важном контенте. В отдельные блоки с удобным доступом выделены требования к участникам программы, информация о критериях оценки проектов, ответы на часто задаваемые вопросы. В блоке «Медиа» представлены последние публикации о программе. Внизу страницы расположены кнопки соцсетей, схема навигации по сайту и контактные данные», - сообщает фонд.



Форма подачи заявки представлена в виде дорожной карты. Перед ее заполнением можно ознакомиться с этапами, подготовить материалы и оценить объем времени на оформление. На каждом этапе подготовки есть возможность сохранить данные и вернуться к ним позже. Для оперативного информирования участников о промежуточных результатах и комментариях экспертов предусмотрена автоотправка уведомлений. Отчитаться о расходовании средств грантополучателям поможет специальный раздел сайта, в котором размещен шаблон отчетности и рекомендациями по ее составлению.



Онлайн-платформа удобно адаптирована под мобильные устройства. В мобильном интерфейсе на главном экране открыто только самое важное, а уточняющая информация скрыта во внутренние разделы. Листать сайт на телефоне пользователь сможет пальцем одной руки.



