Жена мобилизованного липчанина: «Я хочу, чтобы его вернули хотя бы на время родов»

Женщина боится оставить одного первого ребенка, когда попадет в роддом.

История Татьяны Муковниной может показаться обычной на фоне происходящего в России, но в Липецкой области она оказалось в своем роде уникальной.Липчанка в 12 лет стала сиротой. Сначала скончался отец, потом мать. Опекунство над ней оформила соседка. А год назад умерла и родная сестра. Кроме мужа Максима и четырехлетнего сына у нее теперь никого не осталось. К тому же она сейчас беременная вторым ребенком.- Мужу пришла повестка 27 октября — в последний день частичной мобилизации. Он не бегал, поэтому взял документы и пошел в военкомат. На руках у него были все справки, и что я сирота, и что у самого ряд проблем со здоровьем, в том числе компрессионный перелом позвоночника, перенесенные два ножевых ранения. Но этого оказалось недостаточным для того, чтобы он остался дома — в этот же вечер он уехал в учебную часть в Рязань. Там каких только мобилизованных он не увидел с проблемами здоровья. У кого-то пластина была в спине, он слег, его подняли. Даже наркоманы какие-то как-то туда попали. Как таких мобилизовали? - задается вопросом Татьяна Муковнина.По словам женщины, семья даже не предполагала, что мужа мобилизуют. На момент призыва рядовому запаса было уже 36 лет, в то время как для этой категории назывался возраст до 35 лет. К тому же во время двухлетней срочной службы, на которую он был призван еще в 18 лет, на липецком аэродроме он был шофером. Но в военном билете стояла востребованная на тот момент специальность «стрелок». А недавно в больницу попал отец Максима Муковнина. У 70-летнего мужчины проблемы со спиной. Больна и его 68-летняя мать. В этой обстановке Татьяна поняла, что осталась со своей проблемой практически одна. Ведь пока она будет находиться в роддоме, ее сын остается один.- На момент очередного призыва я уже была беременна. Максим знал, что у него в мае родится девочка. Практически с первых дней я начала писать письма в Минобороны, военкомат, прокуратуру, и губернатору с президентом. Но почти везде приходил ответ как под копирку, ссылки на статьи законов и отсутствие правового основания вернуть мужа домой. В военкомате ответили, что муж лично должен обратиться, хотя он уже давно в прифронтовой зоне. Такое ощущение, что кроме соцзащиты и уполномоченного по правам ребенка по Липецкой области мое письмо никто не прочитал, - рассказывает о своих мытарствах липчанка.В одном из писем Татьяне Муковниной предложили отдать на время родов сына в кризисный центр. Как сообщили GOROD48 в управлении социальной политики Липецкой области, для этого ей нужно обратиться в соцзащиту по месту жительства. Женщине будет назначен социальный куратор, он предоставит ей список документов, которые надо собрать до родов, чтобы поместить старшего ребенка в одно из детских учреждений ОБУ «Центр помощи семье и детям «Большая Медведица».- Документы также необходимо заранее подготовить. Когда начнутся роды, женщина позвонит в ОБУ «Центр помощи семье и детям «Большая Медведица» и сообщит об этом. Специалисты Центра оперативно приедут и заберут малыша для присмотра и ухода в те дни, пока мама с новорожденным будут в роддоме, - уточнили в управлении.Татьяне куратор уже назначен. Он предлагает ей посильную помощь, билеты в театр и прочее. С этим проблем нет. Но сама мысль о том, что ребенок попадет к чужим людям даже на минимальный срок нахождения в роддоме, вызывает у Татьяны ужас. Одному богу известно, как мальчик четырехлетний мальчик отреагирует на то, что его вырвут из семьи, и какими последствиями для его психического здоровья эта ситуация потом обернется. Ребенок не признает чужих в принципе.- Как я поняла, в самом кризисном центре с детьми не сидят — их передают в дом малютки или приют. Есть какой-то центр, где с детьми находятся до десяти дней, но с шести лет. А моему только четыре. Говорят, сейчас уже начали отпускать мобилизованных в отпуск. Есть маленькая надежда, что его вернут хотя бы на время родов к апрелю. Как раз полгода будет с мобилизации. Муж периодически выходит на связь, успокаивает. Но я все равно буду продолжать писать обращения, просто ждать и надеяться не буду, чтобы не остаться в безвыходной ситуации, - заявила женщина.В аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области ежедневно поступают обращения по вопросам мобилизации. Но ситуация Татьяны Муковниной стала первой и единственной.- Случаев, когда мама круглая сирота с маленьким ребёнком и беременна, в Липецкой области пока не было. Решение о демобилизации ее супруга не принято, и вряд ли будет. Но вместе с соцзащитой мы сейчас ищем приемлемые для мамы варианты, - рассказали в аппарате. - С начала мобилизации были случаи, когда отцы по сути в одиночку воспитывали детей, но по устной договоренности с бывшей супругой или матерью этого ребенка. Удалось вернуть таких двоих, сейчас занимаемся возвращением еще одного отца. Во всех случаях матери либо ведут асоциальный образ жизни, либо просто не хотят (или не могут) заниматься воспитанием своего ребенка. Доходит до того, что мужа мобилизовали, а мама загуляла и запила, а в семье двое малышей. Также уже есть больше пяти случаев, когда мобилизованные папы устанавливали отцовство или усыновляли детей, и таким образом становились многодетными. Пока аппарату уполномоченного по правам детей удавалось добиться демобилизации отцов-одиночек и многодетных. Также поступило более 30 обращений от многодетных семей, которые считают, что ограничение по возрасту до 16 лет противоречит федеральному законодательству о том, что ребенок считается таковым до 18 лет. Это требует внесения изменений на уровне Правительства или Минобороны в соответствующие документы. Еще более десяти обращений поступило от матерей, воспитывающих детей-инвалидов не в многодетных семьях, где требуется физическая помощь. В этих случаях подключали волонтеров, соцработников. Но отцов не вернули. Были эмоциональные обращения, в которых мамы наоборот заявляли, что откажутся от ребенка, отдадут его в учреждение, потому что жить не могут без мужа. Одна угрожала, что уйдет в монастырь. Успокаивали, но конечно же, оснований для обращения в военкомат о демобилизации у нас не было, - дополнили в аппарате.