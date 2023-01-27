Спорт

37 минут назад

Липецкие боксёры сверкнули в турнире, организованном «по-королевски»

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#Бокс #Валерий Ледовских
Липецкие боксёры сверкнули в турнире, организованном «по-королевски»

На счету наших земляков 2 "серебряных" и 5 "бронзовых" наград.

Липецкие боксёры завоевали 7 наград на традиционном турнире в Тамбове на призы мастера спорта СССР Валерия Ледовских.

В этом году соревнования прошли уже а 24-й (!) раз, а участие в них принимали юноши 2007-08 г.р.

Два воспитанника ОК СШОР побывали в финалах. Тимур Шамсиев в весовой категории до 60 кг выиграл у двух соперников, и лишь в финале уступил Роману Богданову из карельского города Костомукша. Победы были достойны оба бойца, но судьи склонили чашу весов в пользу соперника, у липчанина – «серебро».

Вячеслав Колесов в категории до 80 кг одержал одну победу над противником из Пензы и сразу попал в финал, но там ничего не смог противопоставить Кириллу Лукьянову из Ливен Орловской области. Во втором раунде наш земляк побывал в нокдауне, пропустил ещё несколько жёстких ударов и судьи были вынуждены остановить бой.

Пятеро наших земляков получили «бронзовые» медали, это ельчане Иван Пойда (46 кг), Кирилл Золотухин, представитель Тербунов Тимофей Дружинин (оба - 57 кг), липецкие боксёры Тимофей Головин и Самовудин Бобиев (оба - 66 кг).

Призёров подготовили Сергей Нефёдов, Константин Дружин, Альберт Масякин, Александр Изотов, Артём Арнаут.

В соревнованиях приняли участие 130 боксёров из 25 регионов России. Сам Валерий Ледовских, живущий в Санкт-Петербурге, на этот раз в Тамбов не приехал, но оплатил участникам все, кроме дороги, - аренду зала единоборств в спортивно-тренировочном центре «Тамбов», работу судей и секретариата, медали, призы, а кому требовалось – и проживание в местной гостинице.

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#Бокс #Валерий Ледовских

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