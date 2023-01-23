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В Кремле заявили, что указ о частичной мобилизации остается в силе в части выполнения задач военными

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#частичная мобилизация #указ

Представитель Кремля заявил, что призыв по частичной мобилизации завершен, но указ "включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения задач вооруженных сил".

Призыв в рамках частичной мобилизации остановлен, но президентский указ продолжает действовать в части "исполнения задач военнослужащими", - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Что касается призыва по частичной мобилизации, этот процесс был завершен. И здесь я предлагаю ориентироваться на слова и заявления президента России. Но указ предусматривает и другие функции, необходимые для министерства обороны", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, "призыв в рамках частичной мобилизации осуществлялся до достижения установленной численности, необходимой для выполнения вооруженными силами поставленных задач, [она] была достигнута, в связи с чем призыв граждан в рамках частичной мобилизации был остановлен, завершен", - передает ТАСС.

Но "кроме призыва граждан на военную службу частичная мобилизация включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения задач вооруженных сил - это связано с исполнением обязанностей военнослужащими" и так далее. "В этой части это продолжает работать", - заявил Песков.
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#частичная мобилизация #указ

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