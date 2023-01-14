В Липецке задержали парня, который обижал старушек и забирал у них деньги

Курьер мошенников собрал 350 тысяч рублей, одной из жертв 86 лет.

Липецкие полицейские вычислили и задержали молодого человека, которого подозревают в причастности к обманам пожилых людей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 19-летний парень работал посредником – забирал денежные средства у пенсионеров, которых перед этим по телефону обрабатывали профессиональные разводилы на заезженную, но вечную тему «Ваш родственник попал в ДТП».

Юный липчанин забрал 200 тысяч рублей у 86-летней старушки и 150 тысяч рублей у другой пенсионерки.

Паренёк рассказал, что работал за небольшой процент от указанных сумм, а предложение поучаствовать в разводках получил по Интернету в личной переписке. Деньги он перевёл своим кураторам по указанным ими реквизитам. И попался.

Пока курьера отправили домой под подписку о невыезде, но по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество» ему грозит до 5 лет лишения свободы. А ведь ещё вчера жизнь только начиналась.