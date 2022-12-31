сегодня, 11:03
В Коровино автомобиль снес забор и врезался в столб
В Липецке устраняют последствия ДТП, вызвавшего отключения электричества.
К семи утра энергетики перезапитали часть района по резервным схемам.
- Энергоснабжение социально значимых объектов не прерывалось. В настоящее время осуществляются необходимые технические мероприятия по восстановлению электроснабжения остальной части района. Энергетики прикладывают максимальные усилия, чтобы в ближайшие часы вернуть электроэнергию в дома потребителей, - сообщили в администрации Липецка.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.
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