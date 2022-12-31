В Коровино автомобиль снес забор и врезался в столб

В Липецке устраняют последствия ДТП, вызвавшего отключения электричества.

Сегодня около пяти утра на улице Буденного у дома №50 автомобиль снес забор и врезался в столб линии электропередачи, в результате чего район Коровино остался без электроснабжения.

К семи утра энергетики перезапитали часть района по резервным схемам.

- Энергоснабжение социально значимых объектов не прерывалось. В настоящее время осуществляются необходимые технические мероприятия по восстановлению электроснабжения остальной части района. Энергетики прикладывают максимальные усилия, чтобы в ближайшие часы вернуть электроэнергию в дома потребителей, - сообщили в администрации Липецка.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.