Происшествия

сегодня, 11:03

В Коровино автомобиль снес забор и врезался в столб

9 842
#ДТП #
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В Коровино автомобиль снес забор и врезался в столб

В Липецке устраняют последствия ДТП, вызвавшего отключения электричества.

Сегодня около пяти утра на улице Буденного у дома №50 автомобиль снес забор и врезался в столб линии электропередачи, в результате чего район Коровино остался без электроснабжения.

К семи утра энергетики перезапитали часть района по резервным схемам. 

-  Энергоснабжение социально значимых объектов не прерывалось. В настоящее время осуществляются необходимые технические мероприятия по восстановлению электроснабжения остальной части района. Энергетики прикладывают максимальные усилия, чтобы в ближайшие часы вернуть электроэнергию в дома потребителей, - сообщили в администрации Липецка.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.   



9 842
#ДТП #
1

Комментарии (9)

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2022

2 минуты назад
самонаведение в столбы и заборы типично для кредитного инохлама
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Ну началось!

15 минут назад
Тупые аварии,полеты из окон и поножовщина. Встреча нового года по-липецки.
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Мимоходом

42 минуты назад
Встретил. Уже.
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Там

56 минут назад
Где и Ссёлки,только с другой стороны города.
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Автохам

58 минут назад
Бывает... Ничего страшного.
ответить

666

59 минут назад
Устал наверное... После ночной пьянки
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Леха

сегодня, 11:31
Леночка, это не деревня, а город Липецк, за автовокзалом
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Попка дурак

сегодня, 11:30
Весело,весело встретим новый год!
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Леночка

сегодня, 11:13
А где эта деревня Коровина находится?
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