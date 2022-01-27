На улице Неделина под припаркованными машинами образовался провал

Владельцам автомобилей в «РВК-Липецк» обещают компенсацию.

Накануне напротив дома №9 на улице Неделина припаркованные автомобили провалились колёсами в просевший асфальт. Сегодня напротив Областного врачебно-физкультурного диспансера — коммунальная раскопка.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк», 26 января произошел порыв на водоводе диаметром 200 миллиметров.- Специалисты «РВК-Липецк» устранили утечку, заменили 5 метров трубы, сегодня планируются работы по благоустройству в зимнем варианте, - отметили в пресс-службе. - Из-за утечки произошло вымывание грунта. Размер и порядок компенсационных выплат владельцам пострадавших автомобилей будут установлены в соответствии с действующим законодательством.