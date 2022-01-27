Общество

47 минут назад

На улице Неделина под припаркованными машинами образовался провал

6 1245
#ЖКХ
3
На улице Неделина под припаркованными машинами образовался провал

Владельцам автомобилей в «РВК-Липецк» обещают компенсацию.

Накануне напротив дома №9 на улице Неделина припаркованные автомобили провалились колёсами в просевший асфальт. Сегодня напротив Областного врачебно-физкультурного диспансера — коммунальная раскопка.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк», 26 января произошел порыв на водоводе диаметром 200 миллиметров.

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- Специалисты «РВК-Липецк» устранили утечку, заменили 5 метров трубы, сегодня планируются работы по благоустройству в зимнем варианте, - отметили в пресс-службе. - Из-за утечки произошло вымывание грунта. Размер и порядок компенсационных выплат владельцам пострадавших автомобилей будут установлены в соответствии с действующим законодательством.
6 1245
#ЖКХ
3

Комментарии (6)

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Неделина

12 минут назад
Поменялось только название. Эффективные менеджеры остались у власти. И с каждым годом будет все хуже.
ответить

Просвещение

14 минут назад
Нашел, чем занимается Областной врачебно-физкультурный диспансер. Проводит углубленные медицинские обследования спортсменов субъекта Российской федерации. На 2021 год Шуршуков дал задание обследовать 7500 спортсменов.
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гость

17 минут назад
Очередной прорыв... прорыв дна...
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Металлолом на фото

19 минут назад
там нечего компенсировать
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Гость.

21 минуту назад
При ЛГЭКе такого небыло.
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Конституция

41 минуту назад
Очередной провал эфектианых менеджеров
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