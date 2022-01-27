Общество
47 минут назад
На улице Неделина под припаркованными машинами образовался провал
Владельцам автомобилей в «РВК-Липецк» обещают компенсацию.
Накануне напротив дома №9 на улице Неделина припаркованные автомобили провалились колёсами в просевший асфальт. Сегодня напротив Областного врачебно-физкультурного диспансера — коммунальная раскопка.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк», 26 января произошел порыв на водоводе диаметром 200 миллиметров.
- Специалисты «РВК-Липецк» устранили утечку, заменили 5 метров трубы, сегодня планируются работы по благоустройству в зимнем варианте, - отметили в пресс-службе. - Из-за утечки произошло вымывание грунта. Размер и порядок компенсационных выплат владельцам пострадавших автомобилей будут установлены в соответствии с действующим законодательством.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк», 26 января произошел порыв на водоводе диаметром 200 миллиметров.
- Специалисты «РВК-Липецк» устранили утечку, заменили 5 метров трубы, сегодня планируются работы по благоустройству в зимнем варианте, - отметили в пресс-службе. - Из-за утечки произошло вымывание грунта. Размер и порядок компенсационных выплат владельцам пострадавших автомобилей будут установлены в соответствии с действующим законодательством.
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